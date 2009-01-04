اعلام آمادگی استانداران سراسر کشور برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آمده است: محضر مبارک رهبر فرزانه و قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی نائب الامام و ولی الامر حضرت آیة الله العظمی سیدعلی خامنه ای «مدظله العالی» ؛ با سلام و تحیات الهی به پیشگاه آن رهبر عزیز و رمز عزت امت، پیام عزت آفرین شما را شنیدیم ، سمعنا و اطعنا و اینک آماده ایم تا برای اعتلای کلمه الله و اضمحلال کفر و شرک و در رأس آن صهیونیزم جنایتکار و اسرائیل این کافر غاصب محارب، سلاح بر دوش گرفته و تحت فرماندهی آن پیشوای خردمند چون طوفانی خروشان تار و پود دشمن را در هم پیچیم و به دشمن اسلام بفهمانیم که امتی که جهاد و شهادت و الگوئی چون امام حسین (ع) دارد از ذلت بدور است.



رهبر بزرگوار و فرمانده کل قوا ، قلب ما نیز چون قلب و دل نورانی حضرتعالی از جنایات صهیونیستهای خالی از عواطف انسانی، مجروح و لهیب خشم ما شعله ور است ما استانداران سراسر کشور منتظر یک اشارتیم تا به این امر الهی جامه عمل بپوشانیم که " فقاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون"



ای سید و پیشوای ما انبوه بیشمار جوانان سلحشور در استان ها که از شدت خشم بر دشمن گستاخ دندان برهم می فشارند منتظر حکم حضرتعالی هستند ما نیز از جانب خود و آنها بحسب وظیفه مراتب آمادگی کامل خود برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین را بهر گونه نظر شریف شما اعلام می داریم.

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