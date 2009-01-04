به گزارش خبرگزاری مهر، در این آمده است: محضر مبارک رهبر فرزانه و قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی نائب الامام و ولی الامر حضرت آیة الله العظمی سیدعلی خامنه ای «مدظله العالی» ؛ با سلام و تحیات الهی به پیشگاه آن رهبر عزیز و رمز عزت امت، پیام عزت آفرین شما را شنیدیم ، سمعنا و اطعنا و اینک آماده ایم تا برای اعتلای کلمه الله و اضمحلال کفر و شرک و در رأس آن صهیونیزم جنایتکار و اسرائیل این کافر غاصب محارب، سلاح بر دوش گرفته و تحت فرماندهی آن پیشوای خردمند چون طوفانی خروشان تار و پود دشمن را در هم پیچیم و به دشمن اسلام بفهمانیم که امتی که جهاد و شهادت و الگوئی چون امام حسین (ع) دارد از ذلت بدور است.
رهبر بزرگوار و فرمانده کل قوا ، قلب ما نیز چون قلب و دل نورانی حضرتعالی از جنایات صهیونیستهای خالی از عواطف انسانی، مجروح و لهیب خشم ما شعله ور است ما استانداران سراسر کشور منتظر یک اشارتیم تا به این امر الهی جامه عمل بپوشانیم که " فقاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون"
ای سید و پیشوای ما انبوه بیشمار جوانان سلحشور در استان ها که از شدت خشم بر دشمن گستاخ دندان برهم می فشارند منتظر حکم حضرتعالی هستند ما نیز از جانب خود و آنها بحسب وظیفه مراتب آمادگی کامل خود برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین را بهر گونه نظر شریف شما اعلام می داریم.
درنامه به رهبرانقلاب مطرح شد:
اعلام آمادگی استانداران سراسر کشور برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین
استانداران سراسر کشور با ارسال نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی آمادگی کامل خود را برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین به نیابت از جوانان و مردم غیور استان ها اعلام کردند.
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