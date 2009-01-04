همه رشته ها زیر سایه فوتبال است/ ادامه این روند به ورزش لطمه می زند

بهرام افشارزاده درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: این روزها تمام هم و غم رسانه ها شده انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید و ای کاش این توجهی که به فوتبال می شد شامل حال دیگر رشته های ورزشی هم می شد. فوتبال ورزش کشور را زیر سایه قرار داده و ادامه این روند بی تردید به ورزش ما لطمه می زند.

وی افزود: سوال من از شما این است که چرا این پیگیری در خصوص مربی تکواندو و والیبال به عمل نمی آید؟ شما ببینید ما در رشته های پایه دو و میدانی، شنا و ژیمناستیک کار زیادی در پیش داریم و اتفاقا مربیان خارجی هم در این حوزه ها به فعالیت مشغول هستند. خواهش می کنم از فوتبال دست بکشید و به این رشته های پایه هم توجه کنید.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در ادامه تصریح کرد: ما این روزها بشدت در حال برنامه ریزی بر روی سایر رشته ها هستیم و زمان را از دست نمی دهیم. به هر حال بازی های آسیایی گوانگجو و مهم تر از آن رقابت های المپیک 2012 لندن در پیش است و نباید کوچک ترین تعللی در این زمینه به عمل بیاید.

بهرام افشارزاده در پاسخ به این انتقاد خبرنگار مهر که چرا وی گفته خود در خصوص خارجی بودن سرمربی امید را رد کرده، تصریح کرد: من هیچگاه نگفتم سرمربی تیم امید باید خارجی باشد. حرف من در خصوص تمرین دهنده بود که هنوز هم سر حرفم ایستاده ام و مطمئن باشید تا روز دوشنبه به طور یقین نام وی اعلام می شود.