توقف خانگی چلسی برابر یک تیم دسته اولی / شکست سنگین منچسترسیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از دور سوم رقابت های جام حذفی باشگاه های انگلیس امشب با برگزاری 23 دیدار پیگیری شد که در جالب ترین نتیجه بدست آمده تیم فوتبال چلسی در حالی که با گل دقیقه 31 کالو از تیم دسته اولی سوتند یونایتد پیش بود، در دقیقه 90 دروازه اش را باز شده دید تا تیم صعود کننده به مرحله بعد در بازی تکراری مشخص شود.

نتایج دیدارهای امشب به شرح زیر است:

* هارتله پول یونایتد 2 - استوک سیتی صفر

* آرسنال 3 - پلیموث آرگیله یک

* کاردیف 2 - ردینگ صفر

* کاونتری 2 - کیدرمینستر صفر

* فورست گرین 3 - کاونتری 4

* ایپسویچ 3 - چسترفیلد صفر

* کترینگ 2 - استوود تاون یک

* ماکدسفیلد صفر - اورتون یک

* منچسترسیتی صفر - ناتینگهام فارست 3

* میدلزبورو 2 - بارو یک

* شفیلد یک - فولهام 2

* ساندرلند 2 - بولتون یک

* تورگوآی یک - بلاکپول صفر

* واتفورد یک - اسکونتورپه صفر

* وستهام 3 - بارنزلی صفر

همچنین دیدارهای زیر هم که با تساوی به پایان رسید مجددا تکرار خواهد شد:

* وست برومویچ یک - پتربورگ یک

* چارلتون یک - نوریچ یک

* چلسی یک - سوتند یونایتد یک

* هال سیتی صفر - نیوکاسل صفر

* لسترسیتی صفر - کریستال پالاس صفر

* میلوال 2 - کریوه آلکساندرا 2

* پورتموث صفر - بریستول صفر

* کوئین پارک رنجرز صفر - بارنلی صفر

در ادامه این مسابقات امشب دیدار تیم های پریستون با لیورپول برگزار می شود.

دور سوم رقابت های جام حذفی باشگاه های انگلیس فرداشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* گیلینگام - آستون ویلا

* ساوتهامپتون - منچسترسیتی