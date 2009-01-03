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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۲۱:۲۰

یک رسانه غربی خبر داد:

دو دستگی و نگرانی سران رژیم صهیونیستی درباره حمله زمینی به غزه

دو دستگی و نگرانی سران رژیم صهیونیستی درباره حمله زمینی به غزه

در حالی که نوار غزه در هشتمین روز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستیهمچنان مقاومت می کند یک رسانه غربی از دو دستگی و نگرانی مقامهای این رژیم درباره حمله زمینی به غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از مقامهای نظامی رژیم صهیونیستی که خواستند نامشان فاش نشود؛در گفتگو با آسوشیتدپرس ،در اشاره به قدرت بالای چریکی رزمندگان حماس گفتند: میان فرماندهان نظامی اسرائیل درباره حمله زمینی به غزه دودستگی وجود دارد.

این مقامها، افزایش صدمات و گسترده شدن جنگ را علت خودداری رژیم صهیونیستی از حمله اعلام کردند.

خاطر نشان می شود رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه 2006علیه مردم لبنان شکست خفت باری در برابر رزمندگان مقاومت به رهبری حزب الله متحمل شد و رسانه ها، جنگ این رژیم علیه مردم غزه و دولت مردمی حماس را نیز از هم اکنون شکست خورده اعلام کرده اند.

در آغاز دومین هفته حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه که از زمین و هوا و دریا صورت می گیرد؛ شمار شهدا به 465 شهید و مجروحان به بیش از 2300 نفر رسیده است.

کد مطلب 811505

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