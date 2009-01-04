سه میلیارد ریال برای برف روبی معابر اردبیل اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا نیازمند شامگاه گذشته در جلسه ستاد ساماندهی امور شهری در محل فرمانداری اظهار داشت: البته این اعتبار در صورت بارش برف در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم عملیات برف‌ روبی از سطح شهر اردبیل را تا سه روز آینده به پایان برسانیم، افزود: هم اکنون 10 گریدر،‌ 30 لودر و 100 کمپرسی مشغول جمع آوری برف از معابر و کوچه های شهر هستند.

نیازمند اضافه کرد: امسال برای تسریع در عملیات برف روبی سطح شهر ستاد ویژه ای تشکیل شده و نسبت به سازماندهی تجهیزات بخش خصوصی اقدام شده است.

وی ابراز داشت: از مجموع تجهیزات و ماشینهای سنگین و نیمه سنگین فعلی 90 دستگاه کمپرسی و چندین دستگاه لودر و گریدر مربوط به بخش خصوصی بوده که در تسریع عملیات برف روبی بسیار موثر بوده است.

معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل در ادامه با اشاره به 130 تن نمک پاشی در سطح شهر خاطر نشان کرد: به علت سرمای شدید هوا همچنان شاهد یخ زدگی معابر و خیابانهای شهر اردبیل می باشیم و این فعالیت موثر نبوده است.

وی اجرای عملیات برف روبی از سطح شهر را با هدف تسهیل تردد مردم و دسته‌های عزاداری عنوان کرد و از شهروندان اردبیل خواست از ریختن برف به معابر و کوچه‌ها خودداری نمایند.

این مسئول در پایان متذکر شد: رعایت این مسئله از سوی شهروندان باعث می شود در صورت لزوم خودروهای امدادی،‌ آتش ‌نشانی، فوریتهای پزشکی و به ویژه خودروهای جمع ‌آوری زباله به سهولت در معابر تردد کنند.