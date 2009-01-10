  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ دی ۱۳۸۷، ۸:۵۰

مسابقات وزنه برداری بین المللی جام ولایت در مشهد برگزار می شود

مسابقات وزنه برداری بین المللی جام ولایت در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت وزنه برداری خراسان رضوی گفت: مسابقات وزنه برداری بین المللی جام ولایت اوایل سال 88 در مشهد برگزار می شود.

محمدحسین شاهانی در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد افزود: در این مسابقات پنج تیم از کشورهای ترکیه، عراق، سوریه، لبنان و ترکمنستان و هشت تیم از داخل کشورکه دو تیم خراسانی خواهند بود، شرکت می کنند.

رئیس هیات وزنه برداری خراسان رضوی تصریح کرد: به فاصله چهار ماه مشهد میزبان مسابقات بین‌المللی وزنه‌ برداری جام ریاست‌ جمهوری نیز خواهد بود که در آن کشورهای ازبکستان، داغستان، قزاقستان، اوکراین، بلاروس و کوبا حضور خواهند داشت.

شاهانی بیان کرد: چهار ماه بعد نیز مسابقات بین المللی جام خلیج‌ فارس را با حضور کشورهای روسیه، بلغارستان، ‌مجارستان، کرواسی، لهستان و دو تیم نیز از ایران برگزار می کنیم.

وی با بیان اینکه این مسابقات همگی در رده بزرگسالان برگزار می شود، افزود: زمان دقیق برگزاری این مسابقات را فدراسیون اعلام خواهد کرد.

رئیس هیئت وزنه برداری خراسان رضوی گفت: در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز، مشهد میزبان مسابقات وزنه ‌برداری جام ستارگان ایران خواهد بود.

شاهانی در ادامه به برخی مشکلات وزنه‌برداری استان اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین معضل امروز ما در این عرصه نبود پشتیبان‌های مالی قوی برای تامین هزینه‌های این رشته مدال‌آور است.

وی افزود: دو هفته قبل و پس از گذشت 50 سال، دومین سالن وزنه‌برداری مشهد در جاهد شهر مشهد، به بهره‌برداری رسید و با توجه به نیاز این شهر به حداقل پنج سالن ورزشی، سه سالن دیگر نیز در آینده نزدیک در مناطق طلاب، شهید رجایی و سیدی مشهد مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

شاهانی همچنین گفت: برای پیشرفت ورزش وزنه برداری در شهرهای استان، آنها را منطقه بندی کردیم تا هر شهر میزبان یکسری مسابقات استانی باشد.

وی افزود: بر این اساس شهرهای سبزوار، نیشابور، و تربت حیدریه منطقه یک، تربت جام، کاشمر، گناباد و تایباد منطقه دوم، بردسکن، بجستان، فیض آباد و بایگ منطقه چهارم و نیز قوچان، درگز و چناران در گروه منطقه پنجم قرار گرفته اند و مشهد تنها میزبان مسابقات قهرانی کشور و بین المللی خواهد بود.

شاهانی، رسانه‌های گروهی را بازوان محکم پیشرفت ورزش خوانده و گفت: در همین استان، قهرمانان گمنامی همچون محمود وطن خواه و منصور دیدبان وجود دارند که تاکنون حتی یک اردوی تیم ملی هم نرفته اند و این در حالی است که منصور دیده بان در حرکت دو ضرب 230 کیلو وزنه را بالای سر خود نگه می دارد.

کد مطلب 811514

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها