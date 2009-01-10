مسابقات وزنه برداری بین المللی جام ولایت در مشهد برگزار می شود

محمدحسین شاهانی در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد افزود: در این مسابقات پنج تیم از کشورهای ترکیه، عراق، سوریه، لبنان و ترکمنستان و هشت تیم از داخل کشورکه دو تیم خراسانی خواهند بود، شرکت می کنند.

رئیس هیات وزنه برداری خراسان رضوی تصریح کرد: به فاصله چهار ماه مشهد میزبان مسابقات بین‌المللی وزنه‌ برداری جام ریاست‌ جمهوری نیز خواهد بود که در آن کشورهای ازبکستان، داغستان، قزاقستان، اوکراین، بلاروس و کوبا حضور خواهند داشت.

شاهانی بیان کرد: چهار ماه بعد نیز مسابقات بین المللی جام خلیج‌ فارس را با حضور کشورهای روسیه، بلغارستان، ‌مجارستان، کرواسی، لهستان و دو تیم نیز از ایران برگزار می کنیم.

وی با بیان اینکه این مسابقات همگی در رده بزرگسالان برگزار می شود، افزود: زمان دقیق برگزاری این مسابقات را فدراسیون اعلام خواهد کرد.

رئیس هیئت وزنه برداری خراسان رضوی گفت: در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز، مشهد میزبان مسابقات وزنه ‌برداری جام ستارگان ایران خواهد بود.

شاهانی در ادامه به برخی مشکلات وزنه‌برداری استان اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین معضل امروز ما در این عرصه نبود پشتیبان‌های مالی قوی برای تامین هزینه‌های این رشته مدال‌آور است.

وی افزود: دو هفته قبل و پس از گذشت 50 سال، دومین سالن وزنه‌برداری مشهد در جاهد شهر مشهد، به بهره‌برداری رسید و با توجه به نیاز این شهر به حداقل پنج سالن ورزشی، سه سالن دیگر نیز در آینده نزدیک در مناطق طلاب، شهید رجایی و سیدی مشهد مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

شاهانی همچنین گفت: برای پیشرفت ورزش وزنه برداری در شهرهای استان، آنها را منطقه بندی کردیم تا هر شهر میزبان یکسری مسابقات استانی باشد.

وی افزود: بر این اساس شهرهای سبزوار، نیشابور، و تربت حیدریه منطقه یک، تربت جام، کاشمر، گناباد و تایباد منطقه دوم، بردسکن، بجستان، فیض آباد و بایگ منطقه چهارم و نیز قوچان، درگز و چناران در گروه منطقه پنجم قرار گرفته اند و مشهد تنها میزبان مسابقات قهرانی کشور و بین المللی خواهد بود.

شاهانی، رسانه‌های گروهی را بازوان محکم پیشرفت ورزش خوانده و گفت: در همین استان، قهرمانان گمنامی همچون محمود وطن خواه و منصور دیدبان وجود دارند که تاکنون حتی یک اردوی تیم ملی هم نرفته اند و این در حالی است که منصور دیده بان در حرکت دو ضرب 230 کیلو وزنه را بالای سر خود نگه می دارد.