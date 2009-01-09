60 میلیارد ریال صرف اصلاح شبکه های فرسوده برق گلستان می شود

کرم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این اعتبار برای اصلاح، مرمت و بازسازی شبکه های فرسوده استان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه سفر هیئت دولت به استان نیز 300 میلیارد ریال از اعتبارات وزرات نیرو و منابع استانی برای این منظور تخصیص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون از اعتبارات وزرات نیرو 76 میلیارد ریال برای اجرای طرحها هزینه و عملیاتی شده است.

به گفته رضایی، مسئولان استانی نیز وعده داده اند تا در اعتبارات سال آینده نیز منابع مالی برای اجرای طرحهای این بخش تخصیص دهند.

مدیرعامل شرکت برق گلستان بیان داشت: شبکه های قدیمی و فرسوده در تمامی استان وجود دارد و برخی شبکه های استان دارای قدمتی بیش از 20 و 25 سال است و این شرکت هر سال نسبت به تعویض و اصلاح شبکه های برق در استان اقدام می کند.

استان گلستان 438 هزار مشترک برق دارد.

