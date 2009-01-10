پروازهای فرودگاه کلاله هنوز عملیاتی نشده است

سیدنجیب حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاخیر در راه اندازی این فرودگاه موجب نارضایتی و نگرانی اهالی منطقه شده است.

وی اظهار داشت: تاخیر در راه اندازی پروازهای این فرودگاه در حالی است که با صرف هزینه کم می توان آن را تکمیل کرد.

وی هزینه مورد نیاز برای تکمیل و اجرای این طرح را حدود 10 میلیارد ریال عمل کرد و گفت: دولت باید هرچه زودتر سازو کار مناسبی برای عملیاتی شدن این طرح اتخاذ کند.

نجیب حسینی به برخی مشکلات دیگر در حوزه انتخابیه مینودشت و کلاله اشاره و اضافه کرد: باید برای رفع مشکلات برنامه ریزی منسجم صورت گیرد.

نماینده مردم شهرستانهای مینودشت و کلاله، بیکاری را از مهمترین دغدغه های فراروی در این منطقه برشمرد و گفت: برای رفع این مشکل باید صنایع پایدار مستقر شوند.

وی بیان داشت: توجه به بخش گردشگری از جمله راهکارهایی است که می تواند در تامین و ایجاد شغل پایدار در منطقه موثر باشد.

وی خواستار تلاش جدی متولیان امر برای رفع مشکلات اهالی منطقه شد.

شهرستانهای مینودشت و کلاله در شرق استان گلستان واقع شده اند.