رهبر معظم انقلاب: "حق واقعی حج" هر سال باید بیشتر از پیش ادا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب در این دیدار با تشکر از تلاشهای خوب دستگاههای ذیربط در امر حج افزودند: حج، زبان گویا، موثر و نافذی است که می توان از ظرفیت عظیم آن، به نحوی شایسته بهره برداری کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای همکاری همه دستگاهها را برای استفاده بهینه از امکانات موجود در مسئله حج، ضروری خواندند و افزودند: بررسی دقیق امکانات دستگاهها و ایجاد هماهنگی برای استفاده لازم از این امکانات، در برگزاری شایسته تر حج موثر خواهد بود.

ایشان با اشاره به ظرفیت بی نظیر قرآن برای جذب دلهای حجاج جهان اسلام خاطرنشان کردند: استفاده از قاریان ممتاز ایرانی در حرمین شریفین می تواند به جذب دلهای زائران خانه خدا به سمت سرمایه عظیم قرآن کمک کند.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین کار عمیق فرهنگی و متناسب با مخاطبان مختلف را گامی مهم و موثر در استفاده از ظرفیت عظیم حج دانستند.

درابتدای این دیدار حجت الاسلام والمسلمین محمدی ری شهری نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به برگزاری آرام، عزتمندانه و سرشار از معنویت حج امسال گفت : با همکاری هدفمند دستگاههای مختلف و نهادهای فرهنگی و فعال تر شدن وزارت امورخارجه می توان از کنگره عظیم حج به نحو شایسته تری استفاده کرد.

همچنین خاکسار قهرودی رئیس سازمان حج و زیارت با بیان گزارشی از روند اجرایی حج گفت: با کار کارشناسی، برنامه ریزی و آسیب شناسی، رضایتمندی زائران خانه خدا افزایش یافته است.

