مصباحی مقدم به مهر خبر داد: بررسی طرح تحول در همه کمیسیونها/ نظر دولت: نفری 19 تا 40 هزار تومان

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، گفت که بعد از گزارش سوم کمیسیون ویژه به صحن علنی و با تصویب یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها ، در اولین جلسه کمیسیون ویژه این لایحه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم تهران در خانه ملت تاکید کرد: در مورد مدت زمان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها نمی توان پیش بینی کرد اما با توجه به اهمیت این لایحه و دغدغه همه نمایندگان، کمیسیون ویژه لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به همه کمیسیون ها به عنوان کمیسیون فرعی ارسال کرده است تا همه کمیسیون ها نظر خود را در رابطه با لایحه اعلام کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: کمیسیون ویژه خود در رابطه با بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها فعالانه حضور دارد و حاصل کمیسیون های دیگر را نیز دریافت خواهد کرد، چون همه کمیسیون ها در رابطه با جزئیات لایحه نظراتی دارند و حتی ممکن است در مورد بحث های کلان این لایحه دیدگاه هایی داشته باشند.

وی درعین حال درباره مدت زمان مورد نیاز برای بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها، به ارائه لایحه بودجه88 در روزها آتی اشاره کرد و ادامه داد: وقتی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار می گیرد، همه طرح ها و لوایح دیگر تحت الشعاع قرار می گیرند و در مورد لایحه تحول اقتصادی نیز به همین صورت خواهد بود و قطعا با آمدن لایحه بودجه، توجه به لایحه هدفمند کردن یارانه ها کمتر خواهد شد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه عدم پرداخت نقدی یارانه ها همچنان به عنوان یک پیشنهاد درمباحث دولت و مجلس پابرجاست خاطر نشان کرد: البته پرداخت نقدی یارانه ها به عنوان یکی از ابعاد لایحه هدفمند کردن یارانه ها مطرح است اما پیشنهاد عدم پرداخت نقدی یارانه ها هم در کمیسیون ویژه بررسی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که در گذشته دولت اعلام کرده بود به هر نفر 40 تا 70 هزار تومان به عنوان یارانه تعلق می گیرد و آیا همچنان امکان پرداخت این مقدار یارانه وجود دارد؟ اظهار داشت: در جدیدترین گزارش هایی که نمایندگان دولت به کمیسیون ویژه ارائه کرده اند بین 19 تا 40 هزارتومان به عنوان یارانه هر فرد درنظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا از دولت درخواست شده لایحه بودجه را زودتر به مجلس بفرستد ؟ گفت: ما از دولت درخواست نمی کنیم ، دولت باید لایحه را به مجلس بفرستد.وی یادآور شد: اگر لایحه بودجه دیر به مجلس برسد قطعا بررسی آن در مجلس با مشکل مواجه خواهد شد.

مصباحی مقدم در خاتمه بیان داشت: دولت و مجلس برای قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال 88 بر هر بشکه 5/37 توافق کرده اند و قرار است بودجه با این مبنا به مجلس ارائه شود.