کاهش 45 درصدی تولید شرکت تراکتورسازی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، داوود امراه نژاد شامگاه روز گذشته در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان اظهار داشت: به دلیل کاهش فروش محصولات، این شرکت میزان تولید خود در سال جاری را بیش از 45 درصد کم کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه پیش بینی شده قرار بود در سال جاری شرکت تراکتورسازی 8 هزار دستگاه تولید داشته باشد که به دلیل مشکلات به وجود آمده در میزان فروش محصولات ما مجبور به کاهش 45 درصدی تولید تراکتور در شرکت شده ایم.

مدیر عامل شرکت تراکتورسازی کردستان افزود: این شرکت فعالیت خود را از سال 83 و تنها با تولید یک هزار دستگاه در سال آغاز کرد که با توجه به فعالیت های انجام گرفته میزان تولید در سال جاری به بیش از 8 هزار دستگاه افزایش یافته است.

امراه نژاد بیان داشت: متاسفانه یکی از مهمترین دلایل کاهش میزان تولید در شرکت تراکتورسازی سیاست های انقباضی بانک مرکزی بود به نحوی که هم اکنون با توجه به عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها کشاورزان نیز توان خرید محصولات این شرکت را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل اتخاذ همین سیاست ها از سوی بانک مرکزی شرکت تراکتورسازی مجبور به کاهش تولید روزانه خود از 33 دستگاه به 10 دستکاه شده است و در همین حین تعدادی از کارگران این شرکت نیز تعدیل شده اند.

مدیر عامل شرکت تراکتورسازی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانه های جمعی در انعکاس رویدادها و اتفاقات جامعه به نحو احسن اشاره نمود و عنوان کرد: با توجه به شرایط کنونی انتشار اطلاعات و اخبار رسانه های جمعی می توانند پل های مطمئن ارتباطی بین مردم و مسئولین باشند.

امراه نژاد افزود: باید از طریق رسانه های جمعی و اطلاع رسانی صریح و شفاف نسبت به رفع کاستی ها و تقویت نقاط قوت تلاش کرد و شرکت تراکتورسازی به عنوان یک واحد صنعتی در استان تلاش می کند که از نقش رسانه های جمعی برای پیشبرد اهداف توسعه صنعتی استان بهره گیرد.