سه پارک جنگلی در گیلان به بخش خصوصی واگذار می شود

رسول محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: این پارکها به ترتیب در شهرستانهای رشت، آستارا و رضوانشهر واقع شده اند.

وی عنوان کرد: برای نخستین بار در استان گیلان مدیریت بهره برداری از پارک جنگلی قلعه رودخان با هدف توسعه گردشگری و حفاظت بهینه از آن به بخش خصوصی واگذار شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: مدیریت پارک جنگلی قلعه رودخان با مساحت هزار و870 هکتار واقع در شهرستان فومن برای اولین بار در استان گیلان و در راستای توسعه طبیعت گردی، حفاظت بهینه و جذب توریست به مدت زمان مشخص به بخش خصوصی واگذار شده است.

محمدی با شاره به اینکه استان گیلان دارای 14 پارک جنگلی است، بیان داشت: این پارکها یکی از مهمترین مناطق سرمایه گذاری در حوزه گردشگری استان است.

مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان اعلام کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با برنامه های مناسب و اتخاذ تصمیمات راهبردی در سال 87 شرایطی را فراهم کرده تا سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری در پارکهای جنگلی استان بیشتر راغب شوند.

محمدی با اشاره به اینکه هم اکنون فرهنگ پذیرش گردشگری و میزان ورود گردشگران به استان گیلان افزایش یافته است، یادآورشد: سیستم پارکهای جنگلی استان به گونه ای طراحی شده که پذیرای ایده های نو سرمایه گذاران در راستای هر چه بهتر شدن امر حفاظت در کنار مباحث گردشگری و تفرجی باشد.