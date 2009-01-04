پرستاران صاحب بانک قرض الحسنه می شوند

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه یکی از دغدغه های جامعه پرستاری کشور مشکلات امرار معاش و تامین هزینه های زندگی است سازمان نظام پرستاری در صدد است با تاسیس بانک قرض الحسنه بتواند تسهیلاتی در اختیارات پرستاران قرار دهد.

وضعیت جامعه پرستاری کشور با توجه به مشکلاتی که در پرداخت مطالبات معوقه آنان وجود دارد روز به روز بدتر می شود.

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند بروز این قبیل مشکلات که قطعا با آسیبهای اجتماعی و روحی و روانی متعددی برای جامعه پرستاری همراه خواهد بود، در حالی عنوان می شود که باید بدانیم مطالبات سال 86 پرستاران نیز به سال 87 منتقل شده و همین امر باعث شده که شرایط اقتصادی پرستاران برای تامین نیازهای روزمره زندگی با دشواری صورت بگیرد.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری ایران با اشاره به عضویت 80 هزار پرستار در سازمان نظام پرستاری افزود: این تعداد عضو می تواند ظرفیت بسیار بالایی برای مشارکت آنان باشد که حتی می تواند سیستمی را متحول کند.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که درخواست تاسیس بانک قرض الحسنه پرستاران را به بانک مرکزی ارائه خواهیم داد گفت: این بانک می تواند منابع مالی خود را از طریق درون سیستم پرستاری تامین کند تا بتواند وامهایی را به خود پرستاران ارائه دهد.

معاون سازمان نظام پرستاری ایران تاکید کرد: بانک قرض الحسنه پرستاران به صورت شرکت سهامی عام و از طریق پذیره نویسی راه اندازی خواهد شد.

شریفی مقدم گفت: تمامی شرایط تاسیس این بانک بررسی شده و بعد از ارائه درخواست به بانک مرکزی و گرفتن مجوز پذیره نویسی آن آغاز خواهد شد.