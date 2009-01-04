رژیم صهیونیستی چاره ای جز پایان دادن به تجاوز و محاصره ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "اسماعیل رضوان" سخنگوی جنبش حماس که از طریق شبکه تلویزیونی الاقصی وابسته به حماس این بیانیه را قرائت می کرد، خطاب به ارتش رژیم صهیونیستی گفت: ورود شما به غزه برای خوشگذرانی نیست و به یاری خدا غزه گورستان شما خواهد بود.

در بخش دیگر بیانیه آمده است: شما جز پایان بخشیدن به تجاوزاتتان و رفع محاصره غزه هیچ گزینه ای ندارید.

رضوان خاطرنشان کرد: مادامی که ملت فلسطین امنیت نداشته باشد، شما از امنیت برخوردار نخواهید شد.

لازم به ذکر است که نظامیان رژیم صهیونیستی علاوه بر حملات هوایی وحشیانه خود شب گذشته عمیات زمینی به غزه را آغاز کرده اند.

در آغاز دومین هفته حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه که از زمین و هوا و دریا صورت می گیرد؛ شمار شهدا به 470 شهید و مجروحان به بیش از 2300 نفر رسیده است.