آموزش ضمن خدمت فرهنگیان مجازی می شود

اسدالله مرتضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پورتال جامع علمی منابع انسانی و آموزش مجازی فرهنگیان به تازگی راه اندازی شده است افزود: این پورتال قابلیتهای متعددی دارد و فرهنگیان از طریق آن می توانند از آخرین وضعیت خود در دوره های کوتاه مدت تخصصی مطلع شوند.

مطابق مصوبه هیئت دولت آموزشهای کوتاه مدت کارکنان دولت باید از طریق دوره های تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی آنها باشد تا منجر به ارتقای مقطع تحصیلی آنها شود.

رئیس گروه ارتقای علمی و منابع انسانی آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه آموزشهای ضمن خدمت فرهنگیان بین 800 تا 1200 ساعت متغیر است افزود: فرهنگیان می توانند بعد از مطلع شدن از دوره هایی که گذرانده اند می توانند دوره های جدید خود را که به صورت مجازی برگزار می شود انتخاب کنند و آن را سپری نمایند.

مرتضایی ادامه داد: بعد از گذراندن دوره های مجازی آزمون حضوری برگزار می شود که طی آن گواهینامه ای برای فرهنگیان صادر می شود.

بیش از 85 هزار فرهنگی در آموزش و پرورش شهر تهران مشغول به خدمت در بخشهای مختلف علمی، پژوهشی، سازمانی و ...هستند.

رئیس گروه ارتقای علمی و منابع انسانی آموزش و پرورش شهر تهران در پایان خاطر نشان کرد: این طرح هم اکنون به صورت پایلوت در برخی از مناطق آموزش و پرورش با پوشش 20 هزار فرهنگی در حال آزمایش است و در سال آینده به پوشش صد در صدی می رسد.