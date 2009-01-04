  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۰۸

امام جمعه بوشهر:

زوایای ناپیدای زندگی رئیسعلی دلواری برای نسل جوان آشکار شود

زوایای ناپیدای زندگی رئیسعلی دلواری برای نسل جوان آشکار شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه روح حماسی مبارزان جنوب باید به جوانان منتقل شود، گفت: باید زوایای ناپیدای زندگی رئیسعلی دلواری و دیگر مبارزان خطه جنوب برای نسل جوان آشکار شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت‌الله اسدالله ایمانی صبح امروز در نشست ساماندهی امور جوانان افزود: با توجه به اینکه مبارزه و حرکت رئیسعلی دلواری از مراجع و علمای دینی نشات گرفته بود و سبقه اتکا و تبعیت رئیسعلی دلواری به مراجع بیش از دیگر مبارزان کشور بوده است لذا باید به این نکته بیش از پیش توجه شود.

وی برگزاری همایش ملی رئیسعلی دلواری را در راستای ارتقا هویت ملی جوانان جامعه ارزشمند خواند و تصریح کرد: در این همایش باید مسائل و نکاتی که در کنگره قبل مورد بررسی قرار نگرفته شناسایی شود و مورد توجه قرار گیرد.

ایمانی اضافه کرد: یک گروه عامل و کارشناس با جستجو در تاریخ و یک حرکت زیربنایی نکات ارزشمند حرکت رئیسعلی دلواری را استخراج و مورد بهره‌برداری قرار دهند.

وی تصریح کرد: کشور ما در گذشته با یک پیر استعمار روبرو بوده است که تاکنون نقش آن در دنیا از بین نرفته و شگردها و تجاربی داشته که توانسته با حکومت‌های عصر چانه‌زنی کند.

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان بوشهر نیزبا اشاره به تاریخ 500 ساله مقاومت مردم خطه جنوب در مقابل استعمار گفت: غالب مبارزان جنوب جوانان بودند و خط مشی و رهنمون‌های خود را از علمای دینی می‌گرفتند.

حجت الاسلام عباس ابراهیمی با اشاره به موقعیت استراتژیک استان بوشهر و ظرفیت‌های بالای هویتی و اقتصادی و سیاسی اظهار داشت: برگزاری این همایش در ارتقا هویت ملی جوانان موثر است و استان بوشهر سنگربان ارزشمندی برای حفظ کیان جمهوری اسلامی است.

وی تاکید بر نقش جوانان و بانوان را از ویژگی‌های این همایش عنوان کرد و افزود: اختصاص 9 محور مقاله با عنوان نوآوری جوانان و بانوان در ارتقا روحیه مقاومت و پایداری ملی، نقش زنان جنوب در مبارزه با استعمار و .. که در کنگره قبلی کمتر مورد توجه قرار گرفته، مسابقه دل نوشته‌ها و انشا دانش‌آموزی از ویژگی‌های دیگر این همایش است.

همایش ملی رئیسعلی دلواری در تاریخ دهم و یازدهم بهمن سال جاری برگزار می شود.

کد مطلب 811606

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها