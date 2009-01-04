زوایای ناپیدای زندگی رئیسعلی دلواری برای نسل جوان آشکار شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت‌الله اسدالله ایمانی صبح امروز در نشست ساماندهی امور جوانان افزود: با توجه به اینکه مبارزه و حرکت رئیسعلی دلواری از مراجع و علمای دینی نشات گرفته بود و سبقه اتکا و تبعیت رئیسعلی دلواری به مراجع بیش از دیگر مبارزان کشور بوده است لذا باید به این نکته بیش از پیش توجه شود.

وی برگزاری همایش ملی رئیسعلی دلواری را در راستای ارتقا هویت ملی جوانان جامعه ارزشمند خواند و تصریح کرد: در این همایش باید مسائل و نکاتی که در کنگره قبل مورد بررسی قرار نگرفته شناسایی شود و مورد توجه قرار گیرد.

ایمانی اضافه کرد: یک گروه عامل و کارشناس با جستجو در تاریخ و یک حرکت زیربنایی نکات ارزشمند حرکت رئیسعلی دلواری را استخراج و مورد بهره‌برداری قرار دهند.

وی تصریح کرد: کشور ما در گذشته با یک پیر استعمار روبرو بوده است که تاکنون نقش آن در دنیا از بین نرفته و شگردها و تجاربی داشته که توانسته با حکومت‌های عصر چانه‌زنی کند.

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان بوشهر نیزبا اشاره به تاریخ 500 ساله مقاومت مردم خطه جنوب در مقابل استعمار گفت: غالب مبارزان جنوب جوانان بودند و خط مشی و رهنمون‌های خود را از علمای دینی می‌گرفتند.

حجت الاسلام عباس ابراهیمی با اشاره به موقعیت استراتژیک استان بوشهر و ظرفیت‌های بالای هویتی و اقتصادی و سیاسی اظهار داشت: برگزاری این همایش در ارتقا هویت ملی جوانان موثر است و استان بوشهر سنگربان ارزشمندی برای حفظ کیان جمهوری اسلامی است.

وی تاکید بر نقش جوانان و بانوان را از ویژگی‌های این همایش عنوان کرد و افزود: اختصاص 9 محور مقاله با عنوان نوآوری جوانان و بانوان در ارتقا روحیه مقاومت و پایداری ملی، نقش زنان جنوب در مبارزه با استعمار و .. که در کنگره قبلی کمتر مورد توجه قرار گرفته، مسابقه دل نوشته‌ها و انشا دانش‌آموزی از ویژگی‌های دیگر این همایش است.

همایش ملی رئیسعلی دلواری در تاریخ دهم و یازدهم بهمن سال جاری برگزار می شود.