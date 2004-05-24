بررسي ابعاد مختلف هويت ملي و جهاني شدن در دانشگاه تهران

دكتر عباس منوچهري ، دبير علمي همايش " هويت ملي و جهاني شدن" در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت : امروزه بحث جهاني شدن وتأثيراتي كه براي آن مفروض وشناخته شده است ، بسيار مطرح مي شود و ارائه شناخت دقيق و كامل در اين زمينه ، امري ضروري و اجتناب ناپذير است .

منوچهري درك صحيح از مسائل و واقعيت هايي كه در نتيجه مواجهه با اين امر حاصل مي شود را، منوط به نوع شناخت و ميزان فهم عمومي از اين مقوله اعلام كرد و گفت : به هنگام برخورد با اين مسئله ، پيامدها و نتايج آن ، به شكل هاي مختلفي خودنمايي مي كند .

دبير همايش علمي همايش " هويت ملي و جهاني شدن " با تأكيد بر تأثيراتي كه اين پديده در وجوه مختلف زندگي فردي و جمعي مي تواند داشته باشد ، تصريح كرد : پاسخ درست به پرسش ها يي كه حاصل اين مواجهه است ، شناخت بهتر و صحيح تر مفهوم جهاني شدن و ارتقاء دانش عمومي در اين زمينه را بدنبال خواهد داشت .

وي در ادامه با اشاره به اينكه ايده اصلي برگزاري همايش را ، مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني كه يك NGO است ( غير دولتي ) مطرح كرده ، گفت : از سه سال پيش مقدمات و زمينه هاي لازم به منظور برگزاري اين همايش و همچنين جلب همكاري هاي مثبت فراهم شده است .

منوچهري ، دانشگاه تهران ، مركز بين المللي گفتگوي تمدنها و كتاب ماه علوم اجتماعي را مراكزي اعلام كرد كه در برگزاري اين همايش مشاركت و همكاري داشته اند .

وي همايش "هويت ملي و جهاني شدن" را همايشي ملي وداخلي اعلام كرد و گفت : براي تأثير گذاري بيشتر و فراگير تر ، نتايج حاصل از تحقيقات و بررسي ها و همچنين مقالات و مواردي كه طي دو روز در همايش فوق مطرح مي شوند ، در قالب كتابها و مجموعه مقالات تهيه مي شود كه امكان بهره گيري مناسب علاقمندان را فراهم خواهد كرد .

دبير همايش "هويت ملي و جهاني شدن" با تأكيد بر اينكه حضور در اين همايش براي تمام علاقمندان آزاد است ، گفت : با توجه به اينكه همايش در فضاي دانشگاه برگزار مي شود و علاقمندان به كسب اطلاعات در اين زمينه ، در بين دانشجويان بيشتر هستند ، حضور اين قشر در همايش چشمگيرتر است .

همايش" هويت ملي و جهاني شدن " امروز و فردا ، از ساعت 9 تا 18 در تالار علامه اميني كتابخانه مركزي دانشگاه تهران برگزار مي شود و طي آن 21 مقاله طرح مي شود .

"جامعه ديني و جهاني شدن - چالش ها و فرصت ها "، "كتابي ايراني - داستاني جهاني" ، "جهاني شدن - هويت و فقه سياسي" ، " اقتصاد و جهاني شدن" ، " گفتمانهاي هويت ساز در عصر جهاني شدن" ، "جهاني شدن ها و آينده هويت هاي هم زمان و جهاني شدن" و " نقش هنر در احراز هويت ملي "، از جمله موضوعاتي هستند كه در همايش " هويت ملي و جهاني سازي ارائه خواهند شد .