شکست خانگی اکبر میثاقیان برابر ابومسلم

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز تیم های فوتبال استقلال اهواز و ابومسلم برابر هم به میدان رفتند که شاگردان علی حنطه با نتیجه 3 بر یک در این دیدار به پیروزی دست یافتند.

در این دیدار که در ورزشگاه تختی اهواز و با قضاوت نوید مظفری برگزار شد، داود دانشدوست(37)، میثم بائو(46) و سعید خانی(77) برای ابومسلم گل زدند و حسین ماهینی(24-پنالتی) تک گل استقلال اهواز را به ثمر رساند.

همچنین حبیب خضریان دستیار اکبر میثاقیان به دلیل اعتراض به داور مسابقه از روی نیمکت اخراج شد. علی یحیی نژاد از تیم استقلال اهواز و داود سیدعباسی، مهدی آقامحمدی، عرفان اولروم و رضا ناصحی از تیم ابومسلم بازیکنان اخطاری این دیدار بودند.

تیم فوتبال ابومسلم با پیروزی برابر تیم سرمربی پیشین خود، 22 امتیازی شد اما به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تیم برق شیراز همچنان در رده شانزدهم جدول رده بندی قرار دارد. استقلال اهواز هم با 24 امتیاز و تفاضل گل بهتر از پاس همدان در رده سیزدهم باقی ماند.