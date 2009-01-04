حقیقت عاشورا باید بدون افراط و تفریط مطرح شود

حجت الاسلام حسین علوی مهر مدیر دانشنامه قرآن پژوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه محرم ماهی است برای تجدید تعهدات و پیمانهای دینی و اسلامی که هر مسلمانی به ویژه شیعه خود را ملزم می داند در این ماه به دنبال آرمانهای دینی و انسانی باشد و آنها را پیگری کند، اظهار داشت: این ایام موقعیت خوبی برای پیمان بستن با خداوند متعال و تعهد با او است .

علوی مهر با تأکید بر اینکه کارکردهای محرم در واقع محدود نیست چون حماسه عاشورا محدود به مقالات، کتاب، فیلم و هنر نمی شود بلکه فراتر از همه اینها است، محرم و عاشورا را به قرآن تشبیه و تصریح کرد: همانطور که قرآن هم جهانی و هم جاودانه است، عاشورا و محرم نیز جاودانه و جهانی است و نمی توان آن را محدود کرد بلکه می تواند در تمام ابعاد زندگی انسان نقش به سزایی داشته باشد .

وی به نقش عاشورا در مباحث دینی اشاره کرد و افزود: در نماز، عبادات سر وقت و به موقع، همچنین زیارت کردن رسول خدا ، امام حسین (ع) از یک سو و از سوی دیگر پیوندی که بین افراد در حماسه عاشورا و جهادی که رخ داد در مباحث عملی و فروع دین درسهای زیادی برای انسان وجود دارد.

مدیر دانشنامه قرآن پژوهی در ادامه با اشاره به اینکه در مراسم عاشورا باید به دنبال حقیقت و واقعیت باشیم، تصریح کرد: کافی است حادثه عاشورا را آنگونه که هست مطرح کنیم همین امر موجب الگودهی و الگوپذیری می شود، اما گاهی تحریک احساسات و سودهای منفی منجر شده طیفهایی جهت تحریک احساسات اشعار نامناسبی بیان کنند که در شأن سیدالشهدا نبوده و یا به نحوی چیزهایی را که واقع نشده و نبوده را به منظور تحریک عواطف مردم مطرح کنند.

وی با بیان اینکه روحانی هم باید در طرح مباحث و مسائل عاشورا بسیار دقت کرده و از مقتلها بخواند، به نکاتی در این زمینه اشاره کرد و افزود: مجالس امام حسین (ع) باید مطابق واقعیت بوده، دروغ در آنها وجود نداشته، به مسائل و مباحث تاریخی اکتفا کرده و چیزی به آنها اضافه و یا از آنها کم نشود، عزاداریها مخالف شرع نباشد و از روی آوردن به مسائل خرافی و اوهام پرهیز شود.