دو مسجد در ایالتهای مختلف آمریکا با حمله خرابکاران مواجه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر شورای روابط اسلامی – آمریکایی در جنوب فلوریدا گزارش کرد که روز پنجشنبه 12 دی ماه گلوله هایی به مسجد میامی و مدرسه اسلامی در ایالت فلوریدا شلیک شده است.

پلیس میامی گلوله ها را روز جمعه در دیوارهای مدرسه اسلامی و مسجد النور پیدا کرد.

پلیس همچنین دیروزشنبه 14 دی ماه اعلام کرد این موضوع را مورد بررسی و تحقیقات بیشتر قرار می دهد.

این درحالی است که در رویداد دوم خرابکاران در ساعاتی پیش از نماز ظهر روز جمعه لکه های قرمز رنگی در ورودی مسجد اوکلند در پیتسبورگ پنسیلوانیا پاشیده اند.

این مسجد در تاریخ 15 ساله خود، پیشتر نیز از مورد تخریب توسط افراد خرابکار و متعصب قرار گرفته بود.

ابراهیم هوپر مدیر ارتباطات ملی شورای روابط اسلامی- آمریکایی گفت: ما از مقامات، اجرای قانون در سطح محلی، ایالتی و ملی می خواهیم این موضوع را بدون درنظر گرفتن تعصب نسبت به اماکن اسلامی مورد بررسی قرار دهند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی بزرگترین سازمان حمایت از حقوق مدنی مسلمانان است که 33 دفتر در سراسر آمریکا و کانادا دارد. این شورا رسالت خود را تقویت درک اسلام، تقویت گفتگو، حمایت از آزادیهای مدنی ، تقویت مسلمانان آمریکایی و تشکیل ائتلافهایی می داند که صلح و درک دوجانبه را ترویج می کنند.

