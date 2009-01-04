منجمان منتظر طولانی ترین خورشیدگرفتگی قرن 21 باشند

اسدالله قمری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر طولانی ترین خورشید گرفتگی در مرداد ماه و بارش شهابی اسدی در آبان ماه سال 88را از جمله مهمترین اتفاقات سال جهانی نجوم ذکر کرد.

وی به خورشید گرفتگی اشاره کرد و افزود: این کسوف طولانی ترین خورشید گرفتگی سال جهانی نجوم است که در مرداد ماه سال 88 در چین به صورت ویژه قابل رویت است. ضمن اینکه در هندوستان و ژاپن نیز قابل رصد خواهد بود.

قمری نژاد بارش اسدی را از دیگر رویدادهای این سال نام برد و اظهار داشت: در این بارش ZHR - تعداد شهابهایی که در اوج بارش در طی یک ساعت مشاهده می شود - حدود 500 شهاب است.

وی زمان این بارش را آبان ماه 88 ذکر کرد و ادامه داد: زمان دقیق این بارش باید محاسبه شود ولی احتمال می رود زمان آن 28 آبان ماه سال 88 باشد.

نجوم کودکان

دبیر اجرایی انجمن آماتوری نجوم ایران به بیان برخی اقدامات این انجمن در سال جهانی نجوم پرداخت و گفت: از جمله برنامه هایی که در این سال در ایران به اجرا در می آید توجه به نجوم کودکان است.

وی تاکید کرد: این برنامه به منظور آشنا کردن کودکان با نجوم است که در قالب نقاشی، طراحی و ساخت ماکت اجرا خواهد شد.