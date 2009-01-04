سوخت دوم نانواییهای ورامین تامین شد

سلیم خانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین گفت: در حال حاضر حدود 500 نانوایی در شهرستان ورامین فعالیت می کنند که تصمیم گرفته ایم برای فصل سرما و قطع احتمالی گاز، برای 114 نانوایی شهرستان سوخت گازوئیل اختصاص دهیم تا مردم در زمستان برای تهیه نان دچار مشکل نشوند.

وی یاد آور شد: علاوه بر این ، مقادیری نان خشک لواش به صورت بسته بندی تهیه شده است که در اختیار مغازه داران قرار داده می شود.

سلیم خانیان همچنین با بیان اینکه سوخت دوم همه مدارس شهرستان نیز تامین شده است، گفت: میزان 30 هزار لیتر گازوئیل نیز برای بیمارستان 15 خرداد ذخیره شده است که در صورت لزوم در فصل زمستان استفاده شود.

وی ادامه داد: هم اکنون شهرداری های ورامین ، پیشوا ، قرچک و جواد آباد شن و نمک مورد نیاز برای یخبندان احتمالی در خیابان ها و معابر اصلی را تهیه کرده اند ضمن اینکه ناوگان عمومی حمل و نقل شهرستان از نظر تجهیزات زمستانی بازیبینی شده است.