65 کلاس درس توسط مجمع خیرین مدرسه ساز در کردستان ساخته می شود

ابراهیم حسامی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: ساخت 20 واحد آموزشی با 65 کلاس درس توسط مجمع خیرین مدرسه ساز استان در سال جاری در دست احداث است.

وی ادامه داد: تعهدات خیرین مدرسه ساز استان در سال جاری 150 میلیارد ریال است که تا کنون از این میزان 70 میلیارد ریال آن محقق شده است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کردستان با اشاره به میزان تعهدات این مجمع در سال جاری افزود: تعهدات خیرین مدرسه ساز استان در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از 60 درصد افزایش داشته است .

حسامی عنوان کرد: از تعهدات 90 میلیارد ریالی سال 86 این مجمع نیز بیش از 60 میلیارد ریال آن محقق شده است که تلاش برای تامین میزان اعتبار مورد نیاز در سال جاری ادامه دارد .

وی خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات سال گذشته مجمع خیرین مدرسه ساز استان کردستان 22 واحد آموزشی با 85 کلاس درس به اتمام رسیده است .

رییس مجمع خیرین مدرسه ساز کردستان تصریح کرد: ساخت و ساز مدارس برای فعالیت و کوشش نسل جوان جامعه با توجه به تهاجمات فرهنگی غرب یکی از مهم ترین کارهای خداپسندانه در جامعه است .

حسامی بیان داشت: هدف اصلی خیرین مدرسه ساز تثبیت و گسترش سازندگی و بالندگی ایران اسلامی است که خوشبختانه میزان استقبال مردم از این امر خداپسندانه بسیار مناسب بوده است.

وی در پایان گفت: همه باید تلاش کنیم مشارکت مردم در امور خیریه و عام المنفعه به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود که ساخت مدارس یکی از مصادیق این فرهنگ است.