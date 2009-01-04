زمان قرائت نطق های نمایندگان مجلس تغییر کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بر اساس مصوبه نمایندگان در اصلاح آیین نامه داخلی مجلس مقرر شد نطق های نمایندگان در اثنای جلسه علنی و پس از گذشت 2 ساعت از شروع جلسه قرائت شود.

بر اساس این مصوبه ناطقان نطق های خود را در زمان های 7 دقیقه قرائت می کنند و تعداد ناطقان 3 نفر خواهد بود.

نمایندگانی که نوبت نطق نداشته باشند اما به جهت مسائل ضروری خواستار بیان نطق باشند می توانند یک ساعت قبل از شروع جلسه با دستگاه الکترونیکی ثبت نام کرده وحداکثر به مدت 5 دقیقه نطق کنند.

تعداد ناطقان نطق ضروری 2 نفر است.

مصطفی کواکبیان و حشمت الله فلاحت پیشه نمایندگان سمنان و اسلام آباد غرب ناطقان نطق های ضروری جلسه علنی امروز بودند که قرائت نطق آنان از ساعت 10:30 آغاز شد.