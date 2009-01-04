به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم مسابقات بسکتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های فرانسه، شب گذشته با پیروزی تیم "پواورتز" که کاپیتان ملی پوش کشورمان را در اختیار دارد، آغاز شد.

در این بازی تیم پواورتز با نتیجه 104 بر 90 مقابل تیم "دژان" به برتری دست یافت. "دژان" که در رده دهم جدول رده بندی قرار دارد نیمه نخست بازی را هم با نتیجه 47 بر 50 واگذار کرده بود.

سرمربی تیم بسکتبال پواورتز دیشب 19 دقیقه از صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان تیم ملی کشورمان استفاده کرد. نیکخواه بهرامی دراین مدت موفق به کسب 7 امتیاز و 6 ریباند شد.

تیم پواورتز در حالی برنده دیدارمقابل دژان شد که هر11 بازی گذشته در مسابقات دسته اول باشگاه‌های فرانسه را واگذار کرده بود.