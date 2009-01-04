سلاح های غزه برای مقابله با اسرائیل کافی است/ ننگ همراهی با اسرائیل بر پیشانی سران عرب

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه که در حاشیه مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت فرمانده فقید نیروی هوایی ارتش شهید ستاری و 11 تن از همرزمانش در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با اشاره به نقش تعیین کننده نیروی هوایی ارتش در دوران 8 سال دفاع مقدس و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفت : علیرغم همه نارسایی ها، تلاش و مجاهدت بخش های مختلف نیروی هوایی در 8 سال دفاع مقدس به ویژه در بخش پدافند نقشی بی بدیل داشت و ماموریت خود را به نحو احسن انجام داد و در آینده نیز بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

سرلشکر جعفری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا برنامه ای برای حمایت از مردم غزه از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وجود دارد یا خیر، گفت: مردم غزه مدل جنگ و مقاومتشان نیازی به حمایت سایر نیروهای نظامی ندارد. این شهر مردم مقاومی دارد و وضعیت جغرافیایی این منطقه هم به شکلی است که مردم آن به خوبی توان مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی را دارند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا برنامه ای برای حمایت تسلیحاتی از مردم غزه وجود دارد یا خیر، گفت: با توجه به وضعیت ساخت سلاح و سلاح های دست سازی که مردم غزه در اختیار دارند امکان دفاع از خود در برابر حملات رژیم صهیونیستی را دارند، آنها سلاح های اولیه برای دفاع از یک شهر را در اختیار دارند.

فرمانده سپاه در توضیح سخنان خود در جمع بسیج دانشجویی که برخی رسانه های غربی آن را مداخله در روابط دیپلماتیک عنوان کرده بودند اظهار داشت: سخنی که بنده با بسیجیان دانشجو داشتم به این معنا بود که آنها همواره باید آمادگی خود را برای انجام وظیفه انقلابی خود حفظ کنند و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان 1358 را تنها به عنوان مثال اعلام کردم.

سرلشکر جعفری تاکید کرد: طبیعتا نیروهای انقلاب باید همواره آمادگی عمل به وظایف انقلابی خود را داشته باشند.

وی خطاب به سران عرب که علیرغم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه سکوت اختیار کرده اند، گفت: متاسفانه برخی کشورهای عربی به ظاهر مسلمان علیرغم تجاوز دشمنان اسلام به بخشی از جامعه اسلامی سکوت اختیار کرده اند و بعضا در این راه همراهی نموده اند.

فرمانده سپاه در پایان خاطر نشان کرد: مطمئنا ننگ سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه بر پیشانی برخی سران کشورهای عربی باقی خواهد ماند و هر مسلمانی که در این رابطه کوتاهی کند قطعا در همین دنیا مجازات خواهد شد.