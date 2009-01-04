فرصتها و چالشهای پیش روی فرهنگ ایثار شناسایی می شود

دبیر علمی همایش ملی آسیب شناسی فرهنگ ایثار و شهادت در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: دستیابی به راهکارهای مواجه با چالشهای پیش روی ایثار وشهادت،نیل به راهبردهای تقویت و عملیاتی کردن ظرفیتهای ایثار و شهادت، جلب مشارکت و ترغیب اندیشمندان، محققان، کارشناسان و مجاهدان عرصه ایثار و شهادت به انجام و یا انتشار پژوهش در خصوص ابعاد مختلف حوزه ایثار و شهاد بخش هایی از اهداف اصلی این همایش است.

دکتر حیدر جانعلی زاده ترغیب مسئولان و دست اندرکاران امور فرهنگی به بهره گیری هر چه بیشتر از دانش‌ تحقیقاتی در امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی فعالیتها در حوزه ایثار و شهادت، ارزیابی سیاستها و عملکردهای سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی در حوزه ایثار و شهادت، تلاش برای شناسایی و بهره مندی از تجربیات سایر کشورها در زمینه فرهنگ ایثار و مقاومت، به ویژه بازماندگان جنگ،تلاش برای عملی سازی استراتژی پیوند و تعامل میان دانشگاه و فرهنگ ایثار و شهادت را نیز از جمله اهداف برگزاری این همایش یک روزه برشمرد.

وی در ادامه با بیان اینکه مقالات در سه‌محور تعیین شده فرهنگ، اقتصاد و سیاست به دبیرخانه ارسال شده خاطر نشان کرد: نتیجه نهایی ارزیابی مقاله ها 20 دی اعلام خواهد شد.

همایش ملی آسیب شناسی فرهنگ ایثار و شهادت، نیمه اول اسفند ماه در دانشگاه مازندران برگزار می شود.

