اطلاعیه روابط عمومی وزارت علوم درباره طیف غیرقانونی دفتر تحکیم وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این اطلاعیه تاکید کرد: "روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به اعتراضات صورت گرفته توسط اساتید، آحاد دانشجویان و تشکلهای مختلف دانشجویی کشور درباره اطلاعیه شاخه علامه دفتر تحکیم وحدت پیرامون فاجعه خونبار غزه اعلام می کند که حرکت اخیر این طیف غیر قانونی محکوم بوده و به هیچ عنوان قابل توجیه نمی باشد."

در ادامه این اطلاعیه آمده است: "روابط عمومی تاکید می کند چگونه می توان در قبال این موضع صهیونیستی و قرائت استکباری از این جنایت فجیع ضد بشری، سکوت کرده و آن را محکوم نکرد."

سید محمد حسینی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در گفتگویی با مهر اظهار داشت: "متأسفانه تنها گروهی اندک که جایگاهی نیز ندارند تحت عنوان دفتر تحکیم وحدت ماهیت خود را در این روزها نشان دادند و وابستگی خود را با بیانیه ای مبنی بر حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی اعلام و رزمندگان حماس را تروریست قلمداد کردند. البته عناصر اینها از آمریکا سر در آروده اند و ارتباطشان مشخص است."