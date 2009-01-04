نیروی دریایی سپاه برای اجرای اوامر ولی امر مسلمین آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار صفاری فرمانده نیروی دریایی سپاه در مراسم افتتاح یک پروژه درمانی در منطقه دوم ندسا، اظهار داشت : باور و اعتقاد عاشورایی الگو و مبنای حرکت ما است.

وی خاطر نشان کرد: خون امام حسین (ع) و یارانش دارای پیام های متعددی است که استقامت و پایداری در مقابل دنیای ظلم و سلطه صرح ترین و ملموس ترین آن است.

دریادار صفاری گفت: اگر باور و اعتقاد عاشورایی همچنان در مردم ایران زنده بماند، دشمن از دسیسه های خود راه به جایی نخواهد برد.

وی با اشاره به پیشینه درخشان مردم بوشهر در مقابله با استعمار انگلیس و نیز در طول هشت سال جنگ تحمیلی، گفت: بوشهر یکی از خطوط مهم دفاعی و پدافندی ما در خلیج فارس است و مردم شهید پرور این خطه همواره در دفاع از آب و خاک این کشور پیشتاز بوده اند.