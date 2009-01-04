به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام ذوالنوری جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه درجمع فرماندهان و کارکنان منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در مسجد غدیر بوشهر، گفت: نهضت عاشورا الگویی برای تمام عصرها و نسل ها است.

وی درادامه افزود: نباید این نهضت وقیام را درکربلا محصور کرد بلکه هرجا ظلم و بی عدالتی دیده شد برا ی مقابله با آن باید ازابعاد گوناگون این نهضت عظیم، الگو سرمشق گرفت.

حجت الاسلام ذوالنوری تاکید کرد: امروز باید ضمن شناسایی یزید و یزیدیان زمانه تکلیف خود را نیز مورد بازشناسی قرار دهیم و نگذاریم آنان در سایه غفلت، بی توجهی و بی اعتنایی ما به ظلم و ستمگری خود ادامه دهند.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به تکرار مداوم تاریخ و وجوه تشابه عصر امامت حسین بن علی( ع) با دوران معاصر، افزود: هر قومی که ندای کمک خواهی مظلومی را بشنود و ظلم و بیدادگری ببیند و نسبت به آن بی تفاوت و بی اعتنا باشد، خداوند آن قوم را به ذلت و خواری مبتلا خواهد کرد و هر کس را که از جبهه حق خارج شود بر پایه سنت الهی به خسران و عذاب و عقوبت گرفتار خواهد نمود.

حجت الاسلام ذوالنوری در این اجتماع گفت : قیام و شهادت امام حسین (ع) و یارانش، تجلی عملی امر به معروف بود.

وی افزود: پیدایش مصادیق گوناگون ظلم، بی عدالتی ومنکر درسطح حاکمان و سران منطقه و جهان، وظیفه و تکلیف ما دراین مقطع حساس دو صد چندان کرده است.