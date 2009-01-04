  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۱

فردا برگزار می شود:

تشییع و تدفین 20 شهید گمنام در 5 استان کشور

تشییع و تدفین 20 شهید گمنام در 5 استان کشور

همزمان با ایام سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان و در سالروز شهادت شهید علم الهدی و یارانش و روز شهدای دانشجو، پیکرهای مطهر 20 تن از شهدای معظم گمنام دفاع مقدس در 5 نقطه از کشور خاک سپرده خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس پیکرهای مطهر 5 شهید گمنام در دانشگاه تهران ،  پیکرهای مطهر 5 شهید گمنام در دانشگاه دولتی گیلان،  پیکرهای مطهر 5 شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، پیکرهای مطهر 3 شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی نائین و پیکرهای مطهر 2 شهید گمنام در سپاه نینوا استان گلستان به خاک سپرده خواهد شد .

کد مطلب 811751

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها