تشییع و تدفین 20 شهید گمنام در 5 استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس پیکرهای مطهر 5 شهید گمنام در دانشگاه تهران ، پیکرهای مطهر 5 شهید گمنام در دانشگاه دولتی گیلان، پیکرهای مطهر 5 شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، پیکرهای مطهر 3 شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی نائین و پیکرهای مطهر 2 شهید گمنام در سپاه نینوا استان گلستان به خاک سپرده خواهد شد .