تشییع و تدفین 20 شهید گمنام در 5 استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس پیکرهای مطهر 5 شهید گمنام در دانشگاه تهران ، پیکرهای مطهر 5 شهید گمنام در دانشگاه دولتی گیلان، پیکرهای مطهر 5 شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، پیکرهای مطهر 3 شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی نائین و پیکرهای مطهر 2 شهید گمنام در سپاه نینوا استان گلستان به خاک سپرده خواهد شد .
همزمان با ایام سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان و در سالروز شهادت شهید علم الهدی و یارانش و روز شهدای دانشجو، پیکرهای مطهر 20 تن از شهدای معظم گمنام دفاع مقدس در 5 نقطه از کشور خاک سپرده خواهند شد.
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