تامین تجهیزات صنعت نفت نیازمند عزم ملی سازندگان داخلی است

سیف الله خواجویان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به عزم ملی برای تامین تجهیزات صنعت نفت از سازندگان داخلی یادآور شد: در سال های اخیر و در همسویی با اجرای سیاست های راهبردی به منظور تقویت کالای ساخت داخل، تلاش های گسترده ای برای توقف بخش عمدهای از خرید خارجی اقلام اساسی انجام شده است.

وی اظهار داشت: بخش عمده ای از اقلام سرچاهی و درون چاهی، قطعات انواع ماشین آلات دوار (توربین، کمپرسور و پمپ) لوله ها، شیرآلات (بدون نیروی محرکه)، مبدل های حرارتی، لوازم توپکرانی، مخازن تحت فشار، خنک کننده های هوایی، تفکیک گرها، مخازن اتمسفریک، انواع ترانس های فشار قوی، متوسط وضعیف، انواع کابل با غلاف های سربی و دکل های برق فشار قوی از اقلامی است که برای توقف خرید آنها از بخش خارجی تلاش می شود.

وی ادامه داد: خرید و واردات بخش عمده ای از اقلام سرچاهی و درون چاهی، لوله ها، شیر آلات( بدون نیروی محرکه)، مبدل های حرارتی، لوازم توپکرانی، مخازن تحت فشار(PRESSUREE VESSELS)، خنک کننده های هوایی، تفکیک گرها (SEPERATORS) و بسیاری از اقلام یاد شده، متوقف شده است.

وی تصریح کرد: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در انجام مسئولیت پشتیبانی و صیانت از تولید برنامه ریزی شده مخازن و تعمیر و نگهداشت تاسیسات صنعتی، به تجهیزات، دستگاه ها و انواع قطعات و کالاهای یدکی و عمومی در ابعاد وسیع نیاز دارد.

خواجویان ادامه داد: تامین کالا در زمان مناسب، به میزان مورد نیاز با کیفیت مطلوب و از محل مناسب، از اهداف اصلی مدیریت تدارکات و امور کالا مناطق نفت خیز جنوب است که برای پویایی و ایمن سازی دستگاه ها و واحدهای تولیدی، همچنین اجرای به موقع پروژه ها و برنامه های از پیش تدوین شده انجام می شود.

وی همچنین در باره انعقاد چهار قرارداد ساخت کالا و تجهیزات با سازندگان و توانمندان داخلی به ارزش بیش از 900 میلیارد ریال در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: ساخت لوله های بدون درز، ساخت پره های داغ توربین های گازی، ساخت اقلام درون چاهی و ساخت انواع شیرآلات صنعت نفت، همچنین چهار قرارداد مهم در دست اجرا در حوزه مدیریت تدارکات و امور کالای این شرکت است.