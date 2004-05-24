منتظر تصميم هيات مديره هستم

وينكو بگوويچ درگفتگوبا خبرگزاري" مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: من همان طوركه هميشه گفته ام هدفم اين است كه با اصلاح زيرساختهاي باشگاه، ازپرسپوليس تيمي قدرتمند بسازم، منوط به اينكه مسوولان باشگاه مايل به ادامه همكاري با من باشند. وضعيت حال حاضر پرسپوليس به گونه اي نيست كه بتوان آينده اين تيم را متصور بود ويكي ازاصلي ترين مسائلي كه باعث به وجود آمدن مشكل درهرسيستمي مي شود حل نشدن معضلات وروي هم انباشته شدن آن است.

سرمربي پرسپوليس درادامه با اشاره به عملكرد ضعيف ياران پرسپوليس درديدارمقابل استقلال اهوازگفت: بازيكنان پرسپوليس در اين ديدارراه مي رفتند وبسياربي انگيزه بازي مي كردند واين نتيجه مشكلاتي است كه درطول يك فصل گريبان اين تيم را گرفته است. چنانچه تيمي بخواهد نتايج قابل قبولي كسب كند، بايد مشكلات حاشيه اي را ازميان ببرد ودرغيراينصورت نتيجه اي جز شكست عايدش نمي شود.