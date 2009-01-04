5300 همیار پلیس در کرج نظم تکایای عزاداری را حفظ می کنند

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: همه ساله در برخی از نقاط شهرستان شاهد بروز حرکات فریب دهنده و خرافی نظیر ادعای معجزه توسط برخی ناآگاهان هستیم و عده ای نیز ناخواسته به این امر دامن می زنند که باید جلوی بروز و شیوع این مسئله در بین آحاد مردم را گرفت.

وی افزود: حماسه عاشورای حسینی در کشور در راستای حفظ اسلام بوده و نمی توان برای توسعه مفاهیم مذهبی به هر وسیله ای توسل جست تا سرانجام این امر موجب بدبینی به دین اسلام شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در محرم امسال بیش از پنج هزار و 300 نفر پلیس یار در مناطق مختلف شهرستان با پلیس همکاری می کنند تا عزاداران حسینی در فضایی امن به سوگواری بپردازند.

سرهنگ اصلانی ادامه داد: این تعداد همیار پلیس در بیش از یک هزار و 700 هیئت مذهبی فعالیت می کنند و به انتظام بخشی معابر و مکانهای عزاداری می پردازند.

وی عنوان کرد: این افراد با هماهنگی و ارتباط با کلانتری ها در جهت جلوگیری از به وجود آمدن ترافیک در معابر در زمانهای عزاداری فعال هستند و اعلام موارد تخلف به پلیس نیز از دیگر وظایف همیاران پلیس در هیئت های مذهبی هستند.

این مسئول یادآور شد: مسئولان هیئت های عزاداری موظفند هرگونه حرکت منجر به بی نظمی را به سرعت به 110 اطلاع دهند.