  1. استانها
  2. تهران
۱۵ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۲۶

5300 همیار پلیس در کرج نظم تکایای عزاداری را حفظ می کنند

5300 همیار پلیس در کرج نظم تکایای عزاداری را حفظ می کنند

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کرج گفت: به منظور جلوگیری از بروز حرکات نادرست در عزاداری، ماموران نیروی انتظامی و همیاران پلیس با مظاهر خرافی و دور از واقعیت در ایام محرم و در مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی برخورد می کنند.

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: همه ساله در برخی از نقاط شهرستان شاهد بروز حرکات فریب دهنده و خرافی نظیر ادعای معجزه توسط برخی ناآگاهان هستیم و عده ای نیز ناخواسته به این امر دامن می زنند که باید جلوی بروز و شیوع این مسئله در بین آحاد مردم را گرفت.

وی افزود: حماسه عاشورای حسینی در کشور در راستای حفظ اسلام بوده و نمی توان برای توسعه مفاهیم مذهبی به هر وسیله ای توسل جست تا سرانجام این امر موجب بدبینی به دین اسلام شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در محرم امسال بیش از پنج هزار و 300 نفر پلیس یار در مناطق مختلف شهرستان با پلیس همکاری می کنند تا عزاداران حسینی در فضایی امن به سوگواری بپردازند.

سرهنگ اصلانی ادامه داد: این تعداد همیار پلیس در بیش از یک هزار و 700 هیئت مذهبی فعالیت می کنند و به انتظام بخشی معابر و مکانهای عزاداری می پردازند.

وی عنوان کرد: این افراد با هماهنگی و ارتباط با کلانتری ها در جهت جلوگیری از به وجود آمدن ترافیک در معابر در زمانهای عزاداری فعال هستند و اعلام موارد تخلف به پلیس نیز از دیگر وظایف همیاران پلیس در هیئت های مذهبی هستند.

این مسئول یادآور شد: مسئولان هیئت های عزاداری موظفند هرگونه حرکت منجر به بی نظمی را به سرعت به 110 اطلاع دهند.

کد مطلب 811784

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها