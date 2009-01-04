نظریه محققان ناسا درباره کاهش گرمای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان سازمان ناسا اعلام کردند با متوقف ساختن انتشار انواع دوده ها می توان گرمای جهانی را به سرعت و تا حد قابل توجی کاهش داد.

بر اساس گزارش این دانشمندان قطع انتشار آلاینده هایی مانند دوده و کربن سیاه می تواند با سرعتی باور نکردنی از حرارت زمین کاسته و از صدها هزار مرگ انسانی و جانوری ناشی از آلودگی جلوگیری کند.

طبق این مطالعات که توسط موسسه "گودارد ناسا" انجام شده و جزئیات آن در نشریه Atmospheric Chemistry and Physics منتشر شده است، مهار کردن آلودگی همزمان بر روی کیفیت هوا و کاهش تغییرات جوی تاثیر اساسی و باورنکردنی خواهد داشت.

بر اساس گزارش ایندیپندنت، کربن سیاه که از اساسی ترین تشکیل دهندگان دوده بوده و رنگ سیاه آن را ایجاد می کند، بعد از دی اکسید کربن به عنوان یکی از بزرگترین آلاینده های جهان در رتبه دوم قرار گرفته است.