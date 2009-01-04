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۱۵ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۰۱

نظریه محققان ناسا درباره کاهش گرمای جهانی

نظریه محققان ناسا درباره کاهش گرمای جهانی

دانشمندان سازمان فضایی آمریکا (ناسا) طی تحقیقات جدید خود "دوده" را به عنوان یکی از مضرترین آلاینده های زیست محیطی اعلام کرده و بر این باورند که قطع کامل انتشار آن می تواند به شکلی موثر و سریع از حرارت زمین بکاهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان سازمان ناسا اعلام کردند با متوقف ساختن انتشار انواع دوده ها می توان گرمای جهانی را به سرعت و تا حد قابل توجی کاهش داد.

بر اساس گزارش این دانشمندان قطع انتشار آلاینده هایی مانند دوده و کربن سیاه می تواند با سرعتی باور نکردنی از حرارت زمین کاسته و از صدها هزار مرگ انسانی و جانوری ناشی از آلودگی جلوگیری کند.

طبق این مطالعات که توسط موسسه "گودارد ناسا" انجام شده و جزئیات آن در نشریه Atmospheric Chemistry and Physics منتشر شده است، مهار کردن آلودگی همزمان بر روی کیفیت هوا و کاهش تغییرات جوی تاثیر اساسی و باورنکردنی خواهد داشت. 

بر اساس گزارش ایندیپندنت، کربن سیاه که از اساسی ترین تشکیل دهندگان دوده بوده و رنگ سیاه آن را ایجاد می کند، بعد از دی اکسید کربن به عنوان یکی از بزرگترین آلاینده های جهان در رتبه دوم قرار گرفته است. 

کد مطلب 811804

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