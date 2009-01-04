ابلاغ فرآیند توزیع تسهیلات سرمایه در گردش طرحهای آمایش صنعت و معدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع ومعادن، با ارائه سرمایه در گردش به واحدهای طرح آمایش صنعتی ومعدن، علاوه بر تسریع در روند ادامه فعالیتهای واحدهای صنعتی، مشکل تامین نقدینگی این واحدها نیز برطرف خواهد شد و گام بلندی در جهت توسعه صنعتی محسوب می شود.

براساس این گزارش، این تسهیلات به واحدهای فعالی ارائه خواهد شد که تزریق سرمایه درگردش موجب تسریع فعالیت جاری آنها شده یا واحدهای متوقفی که با اعطای این تسهیلات، مشکلات آنها مرتفع و تولید و عرضه محصولات خود را ادامـــــه خواهند داد.

این گزارش می افزاید، واحدهای متقاضی باید از سقف اعتباری مناسب نزد بانک عامل برخوردار بوده یا از طریق وثایق معتبر و یا هرگونه تضمین مورد قبول دیگر به بانک عامل متعهد شوند.

همچنین واحدهایی که به سایر بانک ها تعهد قبلی دارند با تجدید ارزیابی یا سپردن وثایق جدید قادر به بهره گیری از این تسهیلات از طریق بانکهای عامل طرح می باشند.

این گزارش حاکی است، دوره استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش ارزی – ریالی 6 ماه پیش بینی شده و در شرایط خاص حداکثر زمان بازپرداخت سرمایه درگردش یک سال خواهد بود.

براین اساس، مدت اعتبار معرفی به بانک 2 ماه از تاریخ صدور می باشد و در صورت نیاز تمدید خواهد شد. سیاست بانک های عامل در پرداخت تسهیلات به شرکت های دارای بدهی به سیستم بانکی، تعیین تکلیف بدهی و ترتیب بازپرداخت نزد بانک تسهیلات دهنده و اعلام آن به این بانک می باشد.

همچنین بانک های عامل به متقاضیانی که از بانک تسهیلات دریافت کرده و بدهی آنها معوق شده است تا زمان تسویه کامل بدهی یا مشخص شدن ترتیب بازپرداخت بدهی و توافق با بانک، تسهیلات جدیدی پرداخت نمی کنند.

مراحل اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به شرح زیر است: ثبت نام اینترنتی و تحویل مدارک به صورت دستی، بررسی تقاضا در سازمان صنایع و معادن استان ، بررسی واحدها و تقاضای آنها درکارگروه استان و تایید لیست متقاضیان جهت ارسال به دبیر خانه ستاد، بررسی نهایی توسط دفتر نظارت و ارزیابی با همکاری دفاتر تخصصی حوزه معاونت امور صنایع و اقتصادی و تاییدیه نهایی در ستاد و معرفی به بانک برای پرداخت تسهیلات.

درادامه این گزارش، به مراحل اعطای تسهیلات سرمایه در گردش اشاره شده است. در مرحله نخست باید ثبت نام اینترنتی و تحویل مدارک به صورت دستی صورت گیرد.

دراین مرحله ثبت نام در طرح به عهده متقاضیان و صاحبان واحدهای تولیدی درکشور است که باید از طریق مراجعه و عضویت در سایت آمایش و دریافت نام کاربری و گذرواژه، تمامی اطلاعات مورد نیاز را وارد نمایند و کلیه مدارک مورد نیاز را به سازمان صنایع استان تحویل دهند.

مرحله دوم، بررسی تقاضا در سازمان صنایع و معادن استان است که این بخش از فرآیند به عهده سازمان صنایع استان می باشد. در این بخش سازمان صنایع و معادن استانها باید تمام ثبت نامهای انجام شده از طریق سایت را به صورت ON LINE و بر مبنای مدارک تصدیق کننده فرم های درخواست تسهیلات سرمایه در گردش بررسی و بر مبنای امتیاز اکتسابی اولویت بندی کنند.

بررسی واحدها و تقاضای آنها درکارگروه استان و تایید لیست متقاضیان جهت ارسال به دبیر خانه ستاد، مرحله سوم اعطای تسهیلات سرمایه در گردش بشمار می آید که پیرو مرحله قبلی، هماهنگی و برنامه ریزی این مرحله نیز بر عهده سازمان صنایع و معادن استان خواهد بود. براین اساس این سازمان باید فهرست متقاضیان دارای اولویت وارده از مرحله 2 را به کارگروه استان برای بررسی و تصویب معرفی کند.

در صورتیکه تسهیلات مورد نیاز متقاضی کمتر از 10 میلیارد ریال باشد، پس از بررسی مدارک و مستندات و دریافت تأیید کارگروه استان، متقاضی مستقیماً به بانک عامل در همان استان معرفی می شود و استانها باید در سایت، وضعیت معرفی شدگان به بانک را مشخص کنند بطوریکه ارسال رونوشت معرفی نامه به بانک عامل استان، جهت پیگیری فرآیند و اطلاع از نتیجه اقدامات به دبیرخانه ستاد راهبردی الزامی است همچنین در صورتیکه تسهیلات مورد نیاز متقاضی بالای 10 میلیارد ریال باشد، پس از تأیید کارگروه استان به ستاد راهبردی ارجاع داده می شود که دراین رابطه نیز استان ها باید در سایت برای معرفی شدگان روی کلید"معرفی دفتر ارزیابی" کلیک کنند دراین زمینه نیز ارسال اصل یا رونوشت تأیید شده مصوبه کارگروه استان حاوی لیست متقاضیان توسط سازمان صنایع استان برای ادامه فرآیند به دبیرخانه ستاد راهبردی الزامی است .

دراین مرحله به درخواست هایی که از طریق سیستم الکترونیکی به دفتر نظارت معرفی نشوند هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. در مرحله چهارم نیز بررسی نهایی توسط دفتر نظارت و ارزیابی با همکاری دفاتر تخصصی حوزه معاونت امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع ومعادن صورت خواهد گرفت.

این مرحله از فرایند توسط دفتر نظارت و ارزیابی با همکاری دفاتر تخصصی انجام می گیرد. در این مرحله اطلاعات متقاضیان مورد بررسی و اعلام نظر دفتر نظارت و ارزیابی قرار گرفته و در صورت تأیید به دبیرخانه ستاد راهبردی ارسال می شود.

تاییدیه نهایی در ستاد و معرفی به بانک برای پرداخت تسهیلات آخرین مرحله از اعطای تسهیلات سرمایه درگردش به واحدهای طرح آمایش صنعت ومعدن محسوب می شود که طبق آن دبیرخانه ستاد راهبردی باید تقاضاهای بررسی شده در دفتر ارزیابی و نظارت را برای بررسی و تصویب نهائی به ستاد راهبردی ارائه کرده و پس از تصویب نهائی، طرحها را برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی کنند.

گفتنی است، تسهیلات سرمایه درگردش طرح های آمایش صنعت ومعدن با هدف بهره برداری از سرمایه گذاری های انجام شده در واحدهای تولیدی، استفاده بهینه از امکانات، تجهیزات و نیروی کار واحد های تولیدی، حمایت از سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، توجه خاص به سرمایه گذاران با سابقه در زمینه صنعت و معدن وتامین بخشی از سرمایه در گردش واحد های دارای اولویت صورت می گیرد.

براین اساس برنامه ریزیهای انجام شده، میزان ارزش افزوده، اشتغال، تولید محصولات صادراتی، داشتن رقابت پذیری، اهمیت محصول تولیدی و نقش آن در سبد مصرفی جامعه، تامین مواد اولیه یا قطعات واحدهای تولیدی دیگر و داشتن مشتریان بالقوه و بالفعل، از جمله اولیت بندیها در اعطای تسهیلات به واحدهای متقاضی محسوب می شوند.