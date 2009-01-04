انتقاد وزیر نفت از سهم اندک ایران در بازار صادراتی گاز

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری امروز در مراسم صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: نفت و گاز ازجمله حاملهای انرژی هستند که به ترتیب 38 درصد و 25 درصد از نیاز انرژی دنیا را تامین می کنند. از سوی دیگر، روند تولید نفت در دنیا نشانگر این است که کشورهای صادرکننده نفت کم کم به سمت واردات نفت در حال حرکت هستند.

وزیر نفت افزود: بر این اساس، از میزان یک میلیارد و 270 میلیون بشکه نفت در دنیا حدود 137 میلیون بشکه جزء ذخایر ایران است، ضمن اینکه ذخایر نفت درجای کشورمان بالغ بر 570 میلیارد بشکه است و مابقی آن با تکنولوژی امروز و نحوه برداشت نیاز به سرمایه گذاریهای کلانی دارد.

وی تصریح کرد: در این میان نقش خاورمیانه در دهه آینده حساس تر خواهد شد و 65 درصد ذخایر نفت دنیا باید از این منطقه تامین شود. از این رو، مشاهده می شود که حرکتهای سیاسی در این منطقه رو به گسترش است و برخی کشورها اشغال یا تحت نفوذ قدرتهای سلطه قرار دارند که ریشه آن در تامین انرژی در دهه های آتی است.

به گفته نوذری، با این حجم از ذخایری که در کشور وجود دارد قطعا توان تولید 4 میلیون و 300 هزار بشکه در روز را داریم، در حالیکه در ابتدای سال 84 حدود 4 میلیون بشکه در روز تولید می شد که کار بزرگی صورت گرفته و علیرغم مشکلات بین المللی از بابت تحریمها این کار به خوبی پیش رفته است.

وی اظهار داشت: در جلسه اخیری که اوپک برای کاهش سقف تولید در الجزایر برگزار کرد مشاهده شد که تنها 58 درصد به تعهدات عمل شده اما بازار متاثر نشده است. البته از حدود 86 میلیون بشکه مصرف جهانی حدود 32 میلیون بشکه تولید اوپک است که 50 میلیون آن توسط اعضای غیراوپکی تامین می شود.

نوذری گفت: تمامی شرایط اقتصادی دنیا از جمله نوسانات نرخ دلار و نفت این نکته را گوشزد می کند که سال 2009 سال سختی خواهد بود چراکه کشورهای عضو OIDC با رشد منفی مواجه هستند، چراکه رشد جهانی کاهش می یابد و در نتیجه تقاضا برای نفت کاهش خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر این اساس، ایران دو نوع ذخیره استراتژیک و تجاری را برای خود تعریف کرده که ذخیره استراتژیک 31 روزه است . از سوی دیگر، به طور متوسط در 5 سال اخیر ذخیره تجاری 52 روز بوده است. البته در فصول زمستان سنوات گذشته معمولا از ذخیره استراتژیک برداشت می شد ولی هم اکنون به این ذخیره اضافه شده است.

نوذری گفت: در رابطه با گاز تلاش شده است که امسال با برنامه ریزیهایی که ظرف 9 ماه اخیر و بعد از قطعی گاز در زمستان گذشته صورت گرفته زمستان را مدیریت کنیم. بر این اساس، فازهای 9 و 10 پارس جنوبی که جزء دو فازی است که می تواند 50 میلیون مترمکعب گاز را به شبکه ملی اضافه کند.

وزیر نفت اظهارداشت: تلاش شده است تا 3 ترین این دو فاز که 36 میلیون مترمکعب است در سرویس باشد و امید می رود ظرف 10 روز آتی ترین چهارم نیز وارد شود که مجموعا ظرفیت به 50 میلیون مترمکعب را به شبکه ملی گاز تزریق کند.

وزیر نفت بخش دیگری از راههای تامین گاز مورد نیاز کشور را 20 تا 45 میلیون مترمکعب تولید در خشکی ذکر کرد و گفت: با توجه به محدودیت تامین کالا و تحریم تلاش شده است که پروژه ها اجرا شود و ما با تولید بالای 500 میلیون مترمکعب و با احتساب واردات ظرفیت را به 530 میلیون مترمکعب برسانیم.

وی اظهار داشت: این میزان گاز می تواند تا 3 برابر نیاز کشور را تامین کند ولی به دلیل مصارف بی رویه و هدررفت گاز در زمستان تقریبا 75 درصد گاز در مصارف خانگی صورت می گیرد. البته در مورد صنایع نیز تلاش شده است که سوخت دوم در اختیار آنها قرار گیرد تا امروز صنعتی نداشته باشیم که در رابطه با قطعی گاز آسیب ببیند.

نوذری گفت: ظرف سه سال اخیر واحدهایی که از گاز استفاده می کردند به شدت گسترش یافته اند چراکه در سال 84 معادل 10 هزار واحد صنعتی از گاز استفاده می کرده اند ولی در سال جاری این رقم به 18 هزار واحد رسیده که این قطعا نرخ رشد مصرف گاز را به 14 درصد رسانده است.

وی اظهار داشت: وزارت نفت همواره در خصوص مصرف گاز طبیعی خانگی مطلب داشته است و بر همین اساس امسال تلاش شده است که قرارداد با ترکمنستان در فرصت مناسبی نهایی شود .

وزیر نفت تصریح کرد:علیرغم اینکه ظرف دو سال اخیر 2 هزار و 250 کیلومتر خطوط فشار قوی افزایش یافته و کارهای بزرگی انجام شده است اما مصرف در شمال کشور به خصوص در مازندران، گیلان و گلستان بالا است چراکه پوشش جمعیتی نیز زیاد است و گازرسانی مطلوبی صورت گرفته است.

نوذری در خصوص اوپک گازی نیز گفت: با توجه به گرایش دنیا به سمت گاز به عنوان یک سوخت پاک و نقش این کالا در تامین انرژی دنیا راه اندازی این سازمان ضروری به نظر می رسید. البته باید به سمتی برویم که قیمت گاز واقعی شود و قراردادهای گازی که بلندمدت تر است زمینه ای را در کنار تولد این سازمان فراهم کند که دارندگان ذخایر گاز صادرات خود را گسترش دهند.

وی با انتقاد از سهم اندک ایران در بازار صادراتی گاز گفت: روسیه با دارابودن 28 درصد گاز دنیا 23 درصد از سهم بازار، الجزایر و اندونزی به ترتیب با 5/2 و 7/2 درصد ذخایر گاز دنیا 5 تا 7 درصد سهم بازار را در اختیار دارند اما در مقابل ایران با دارابودن 16 درصد از ذخایر گاز دنیا تنها 1 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد.

نوذری تاکید کرد: در این راستا برای افزایش سهم خود در بازار باید علاوه بر توسعه میدانها، بعد مصرف و نحوه مصرف را نیز در کشور سامان دهیم تا با اولویت صنایع داخلی و تزریق سهم از بازار داشته باشیم.