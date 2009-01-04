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۱۵ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۰۹

تعداد سالن های ورزشی آذربایجان غربی به 52 سالن رسیده است

تعداد سالن های ورزشی آذربایجان غربی به 52 سالن رسیده است

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: تعداد اماکن ورزشی آموزش و پرورش آذربایجان غربی در حال حاضر به 52 سالن ورزشی ارتقا یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر رجب زاده ظهر امروز در اولین همایش مشترک انجمن‌های ورزشی آموزش و پرورش و هیئت‌های ورزشی تربیت بدنی آذربایجان ‌غربی با عنوان اهتمام جامع و همه ‌جانبه بر توسعه و پیشبرد ورزش استان در ارومیه افزود: در زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آموزش و پرورش استان تنها 10 سالن ورزشی داشت که این میزان با پیروزی انقلاب اسلامی به 21 سالن و در سه سال اخیر به 52 سالن ورزشی رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آموزش و پرورش استان از نظر فضاهای ورزشی در رتبه هشتم کشوری قرار دارد، اضافه کرد: با تعامل و همکاریهای هیئت های ورزشی و انجمن های ورزشی می توان به توسعه و اعتلای ورزش استان در سطح قهرمانی امیدوار بود.

وی با اشاره به اهمیت ورزش در ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان بیان داشت: یکی از رسالت های آموزش و پرورش در کنار توجه به ارتقای سطح علمی دانش آموزان باید توجه به بعد جسمی و روحی دانش آموزان که با ورزش کردن می توان به این هدف دست یافت باشد.

جعفرزاده عنوان کرد: تعداد انجمن های ورزشی در سطح آموزش و پرورش 41 انجمن است که باید تعامل بین انجمنها وهئیت های ورزشی در استان افزایش یابد.

کد مطلب 811844

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