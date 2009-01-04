تعداد سالن های ورزشی آذربایجان غربی به 52 سالن رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر رجب زاده ظهر امروز در اولین همایش مشترک انجمن‌های ورزشی آموزش و پرورش و هیئت‌های ورزشی تربیت بدنی آذربایجان ‌غربی با عنوان اهتمام جامع و همه ‌جانبه بر توسعه و پیشبرد ورزش استان در ارومیه افزود: در زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آموزش و پرورش استان تنها 10 سالن ورزشی داشت که این میزان با پیروزی انقلاب اسلامی به 21 سالن و در سه سال اخیر به 52 سالن ورزشی رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آموزش و پرورش استان از نظر فضاهای ورزشی در رتبه هشتم کشوری قرار دارد، اضافه کرد: با تعامل و همکاریهای هیئت های ورزشی و انجمن های ورزشی می توان به توسعه و اعتلای ورزش استان در سطح قهرمانی امیدوار بود.

وی با اشاره به اهمیت ورزش در ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان بیان داشت: یکی از رسالت های آموزش و پرورش در کنار توجه به ارتقای سطح علمی دانش آموزان باید توجه به بعد جسمی و روحی دانش آموزان که با ورزش کردن می توان به این هدف دست یافت باشد.

جعفرزاده عنوان کرد: تعداد انجمن های ورزشی در سطح آموزش و پرورش 41 انجمن است که باید تعامل بین انجمنها وهئیت های ورزشی در استان افزایش یابد.