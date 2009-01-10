مرکز گسترش 14 نماینده در جشنواره فیلم فجر امسال دارد

محمدمهدی طباطبایی درباره حمایت‌های مرکز گسترش از تولید فیلم‌های اول و دوم به خبرنگار مهر گفت: امسال حجم تولیدات فیلم‌های اول و دوم بیش از پیش‌بینی بود و 35 فیلم سینمایی با حمایت مرکز تولید شد. از این میان 14 فیلم به طور قطع برای نمایش در جشنواره آماده می‌شوند و باقی فیلم‌ها در مرحله تولید یا پیش‌تولید هستند.

وی با تاکید بر اینکه مشکلی در پرداخت‌های مرکز به پروژه‌هایی که مرتبط با آن تولید می‌شوند وجود ندارد، افزود: مرکز تا سقف 45 درصد از بودجه تولید فیلم‌ها را فراهم می‌کند. در صورتی که ساخت فیلمی آغاز نشده باشد، مطمئناً‌ ارتباطی به پرداخت‌های مرکز ندارد.

معاون فرهنگی مرگز گسترش ادامه داد: پرونده و فیلمنامه‌ تمام فیلم‌های اول و دوم را که تا دی‌ماه پروانه ساخت گرفته‌‌اند بررسی کرده‌ایم. بعضی‌ها پروانه ساخت فیلم سینمایی ندارند و با پروانه فیلم ویدئویی می‌خواهند از آنها حمایت شود. این افراد به این تاکید دارند که پس از شروع ساخت پروانه فیلم 35 میلیمتری دریافت خواهند کرد، اما حمایت از آنها در دستور کار ما قرار نمی‌گیرد.

طباطبایی یادآور شد: شاید یکی دو مورد از فیلم‌ها از مسیر تولید و حمایت مرکز خارج شده باشد که دلیل آن مشابهت قصه با داستان فیلمی دیگر باشد که در مرکز تهیه شده یا اینکه موضوع فیلم مورد توجه ما نبوده است. البته این موارد بسیار نادر بوده و تقریباً‌ تمام فیلم‌های اول و دوم مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

وی یادآور شد: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در پرداخت‌های خود یک قسط نیز جلوتر است. ممکن است پرداخت بودجه از وزارت ارشاد به مرکز با تاخیر بوده باشد، اما هیچگاه اجازه ندادیم فیلمسازان متوجه این مسئله شوند و به گواه خود فیلمسازان همواره ما در پرداخت‌ها یک قسط جلوتر بوده‌ایم.

قائم‌مقام مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی درباره تولید فیلم در سال 88 نیز گفت: تاکنون هشت فیلم که جزو برنامه تولید اثر در سال 88 هستند قطعی شده است. شاید ساخت یکی دو فیلم از این آثار در سال جاری آغاز شود که از جمله آن می‌توان به فیلم بهرام توکلی اشاره کرد.

"آن سوی رودخانه" عباس احمدی مطلق، "برف" آیدا بگیچ، "صندلی خالی" سامان استرکی، "حیران" شالیزه عارفپور، "دوزخ،‌ برزخ، بهشت" بیژن میرباقری، "پوسته" سیدمصطفی آل احمد، "نظام از راست" محمدرضا ورزی، "طاووس‌های بی‌‌پر" جواد مزدآبادی، "پستچی سه بار در نمی‌زند" حسن فتحی، "اخراجی‌ها 2" مسعود ده‌‌نمکی و "بیرون آوردن مردگان" جواد افشار از جمله فیلم‌هایی هستند که با حمایت مرکز تولید شده‌اند و انتظار می‌رود در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش درآیند.