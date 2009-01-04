تأسیس ستاد صیانت از حقوق شهروندی در وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر،صادق محصولی، وزیر کشورصبح امروز درجمع استانداران سراسر کشور با اشاره به طرح برخی پیشنهادات از سوی گروههای سیاسی در خصوص صیانت از آرا گفت: ما از آنچه قانونی باشد استقبال می کنیم و خود قانون تمهیدات لازم را در مورد صیانت از آرای مردم از طریق نظارت شورای نگهبان و حضور نمایندگان کاندیداها در پای صندوق های رأی پیش بینی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه "از همه ظرفیت ها در چارچوب قانون استفاد می کنیم"، گفت: در مناطقی که در حال حاضر بدون فرماندار یا بخشدار هستند تا پایان این ماه باید اقدامات لازم در خصوص انتصابات در این مناطق بعمل آید.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش به ملاقات اخیر خود با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: از جمله بارزترین نکاتی که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند، بحث امنیت بود. وی افزود: اهمیت کار در وزارت کشور و استانداری ها علاوه بر کارهای عمرانی که جزء وظایف ماست، در کارهای غیر عمرانی از جمله امور سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی است.

وی در ادامه با اشاره به بحث صیانت از حریم شهروندی گفت: بعد از دستور رئیس جمهور به وزارت کشور در خصوص صیانت از حریم شهروندی، ستادی تحت عنوان ستاد صیانت از امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی در وزارت کشور تأسیس شد و آقای علیرضا افشار بعنوان دبیر این ستاد منصوب شدند.

وزیر کشور گفت: برای تأمین امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی باید از راهکارهای ضابطه مند با ترجیح روش های فرهنگی استفاده کنیم.

محصولی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش طاقت فرسای نیروی انتظامی برای تأمین امنیت در جامعه گفت: باید کارها را به گونه ای ساماندهی کنیم که مردم احساس آرامش کنند و امید به زندگی در آنها باید افزایش یابد.

رئیس شورای امنیت کشور گفت: احساس آرامش در مردم همیشه با حضور فیزیکی نیروی پلیس به دست نمی آید لذا نیروهای انتظامی باید با استفاده از شیوه های نوین و روش های نرم افزاری حضورشان قوی باشد. وی افزود: ما پشتیبانی لازم را از نیروی انتظامی به کار خواهیم بست تا در برنامه هایشان توفیقات لازم را بدست آورند.

محصولی با بیان اینکه اخلاق مداری جزء شعارهای اصلی و محوری در وزارت کشور است، گفت: دولت نهم دولت مردمی، متواضع و خدمت بی منت به مردم است و من انتظار دارم که استانداران به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

وی خطاب به استانداران گفت: اگر کسی از شما انتقاد کرد باید تحمل کنید و در زمان وجود شبهات و ابهامات، ملاک را قانون قرار دهید.

وزیر کشور در خصوص ضرورت تعامل با ائمه جمعه و جماعات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به استانداران گفت: باید در مسیر اعتدال و قانون حرکت کنیم و تعامل را در حد بالا انجام دهیم و هم نسبت به ائمه جمعه و جماعات و هم نمایندگان با احترام، همدلی، دلسوزی مشترک رفتار کنیم و با تشریک مساعی کارها را جلو ببریم.

محصولی افزود: استانداران باید با نخبگان استان و غیر استان خود مشورت کنند و نخبگان استان را بکار بگیرند و از آنها برای امور استان استفاده کنند اما اولویت با نخبگانی باشد که از کارآیی و دلسوزی بیشتر برخوردارند و مؤمن تر و انقلابی ترند.

وی با بیان اینکه استاندار نماد مجسمی ازکلیت نظام در چشم مردم است گفت: هر اندازه مردم مسؤولین را پر تلاش ببیند، به همان اندازه حمایت شان از نظام بیشتر می شود اما اگر مردم در ما کم کاری و کسالت ببیند آنها هم مایوس می شوند. وزیر کشوراولین وظیفه استانداران را ایجاد جو آرامش و امنیت دانست.

محصولی بر اعمال نظام نظارتی جامع و یکپارچه بعنوان یکی از اهداف دولت نهم و گسترش دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: باید با استفاده از دولت الکترونیک ضمن انجام سریع کارها، زمینه صرفه جویی در وقت و انرژی را فراهم کنیم.

وی بر فعال شدن سامانه پروژه های عمرانی در سریعترین زمان ممکن تاکید کرد و گفت: این سامانه به زودی در همه استانها باید در دسترس همه قرار گیرد تا مشخص شود که هر پروژه در چه مرحله ای است.

وزیر کشور بر بزرگداشت هرچه باشکوهتر سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: امسال چون شخص رییس جمهور وارد این حوزه شدند، کار در سطح بالایی انجام می شود. وی گفت: در بسیاری از استان ها سازمان مدیریت بحران کل بودجه را جذب نمی کند لذا برای جلوگیری از برگشت آن، استانداران باید تلاش کنند تخصیص ها را جذب کنند.

محصولی در بخشی از سخنان خود با اشاره به ایام محرم گفت: همانطور که امام راحل(ره) فرمود؛ هرچه داریم از محرم و صفر و از امام حسین (ع) است و برکت کارهای ما در شرکت در عزاداری هاست.

وی با اشاره به حوادث خونبار غزه نیز گفت: امروز در فلسطین عزیز شاهد قیام مردم به سبک حسین عزیز هستیم و با صدور پیام تاریخی مقام معظم رهبری درخصوص بحران غزه مسؤولین ما میزان مسؤولیتشان بیشتر از گذشته شده و استانداران باید در جهت کمک به مردم غزه عنایت ویژه به این پیام داشته باشند.