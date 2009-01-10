سابقه تولید نمد در ایران بر اساس سنگ نگاره ها به دو تا سه هزار سال پیش باز می گردد

نصرت الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه با اشاره به سابقه دیرین هنر نمد مالی در ایران اظهار داشت: آثار بدست آمده از گذشته تاکنون و وجود نشانه هایی در سنگ نگاره ها که نمونه آن در نقش برجسته آنوبانی سرپل ذهاب موجود است، نشان می دهد که سابقه این هنر در ایران به حدود دو تا سه هزار سال پیش بر می گردد و در طی این ایام چه قبل از اسلام و چه پس از آن تا سالهای اخیر هنرمندان و صنعتگران زیادی در این خطه به تولید نمد اشتغال داشته اند.

وی ادامه داد: سابقه این هنر در استان کرمانشاه به سالیان دور باز می گردد، به جهت کوهستانی بودن منطقه و سرمای زیاد زمستان، خاصیت ضد سرمایی نمد و کاربردهای فراوان آن نزد روستاییان، بافت آن در منطقه رونق زیادی داشته و بسیار مورد استفاده قرار می گرفته است.

سپهر تصریح کرد: با توجه به اینکه حرفه نمد مالی جزو مشاغلی است که هنرمندان در بعضی مناطق استان به صورت فصلی به این کار اشتغال دارند و در بعضی مناطق روستایی یا شهری جزو مشاغل ثابت است.

به گفته وی، در حال حاضر حدود 45 کارگاه در استان به صورت دائم و غیر دائم مشغول فعالیت هستند که هفت کارگاه از صنایع دستی مجوز داشته و هر یک حدود 250 تا 300 تخته تولید نمد دارند.

وی افزود: کارگاه های زیادی در سطح استان با توجه به بومی بودن این رشته و یکسری نیازهای مردم عشایر منطقه وجود دارد که به صورت دائم یا فصلی یا کارگاه های خانگی فعال هستند و از این تعداد هفت کارگاه دارای مجوز و 35 کارگاه به صورت خانگی و موقت در استان به فعالیت مشغول هستند.

وی با اشاره به اینکه مناطقی همچون کوزران، کندهر، اسلام آباد، کرمانشاه، سنقر، جوانرود، سرپل ذهاب و کرندغرب به این امر مشغول هستند، گفت: ارزش هر نمد بافته شده با توجه به نوع کار انجام شده، مواد اولیه بکار رفته و طرح کار شده بر روی تولیدات متفاوت بین پنج تا 15 هزار تومان بسته به نوع سفارش است.

سپهر در خصوص صادرات این محصول نیز گفت: بیشتر صادرات نمد به صورت چمدانی به کشورهای حاشیه و استانهای همجوار و بقیه بیشتر به صورت سفارشی برای داخل استان به شکل زیرانداز، خامه زین، کلاه، جلیقه و... تولید می شود.

معاون صنایع دستی کرمانشاه خاطرنشان کرد: صدور مجوز فعالیت برای افراد شاغل در این هنر و صنعت، شناسایی صنعتگران این رشته، در اختیار گذاشتن تسهیلات ارزان قیمت، ایجاد زمینه برای حضور صنعتگران در نمایشگاه های مختلف و اعزام صنعتگران به نمایشگاه، برنامه ریزی برای طرح ها و برنامه های جدید از جمله نازک کردن نمد و استفاده از آن به عنوان روسری، دمپایی، کیسه خواب، پادری، گل سر، گیره سر، پیشانی بند و ... همچنین تولید نمد در رنگهای متنوع از برنامه های در نظر گرفته شده برای رونق این صنعت در استان کرمانشاه است.

استان کرمانشاه بعنوان مرکز اصلی تولید انواع نمد در کشور شناخته شده است.