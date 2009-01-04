سازمان میراث فرهنگی و بنیاد حفظ آثار توافقنامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مقیمی در مورد امضای این توافقنامه گفت: در این توافقنامه که شب گذشته به امضای رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سردار میرفیصل باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس رسید مواردی مانند مطالعه و طراحی موزه های دفاع مقدس، گردشگری راهیان نور، آموزش و پژوهش و تبلیغات در حوزه دفاع مقدس، ثبت ملی آثار دفاع مقدس و... برای همکاری بیشتر در این حوزه ها مد نظر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پیرو تکلیفی که هیئت دولت برای تدوین طرح جامع گردشگری جنگ برعهده سازمان میراث فرهنگی گذاشته است باید در این خصوص با دستگاههای مختلف نظامی و کشوری هماهنگیهای لازم صورت گیرد به همین دلیل باید نظر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس که یکی از سیاستگذاران این حوزه است نیز جلب و با مشارکت آنها طرح جامع جنگ تدوین شود که در این خصوص مذاکراتی انجام شد.

دبیر ستاد گردشگری جنگ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: در همین راستا رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شب گذشته در جلسه شورای معاونین سازمان میراث فرهنگی حضور یافت و نقطه نظرات خود را در حوزه دفاع مقدس بیان کرد تا سازمان برای تدوین طرح جامع گردشگری جنگ از این نظرات استفاده کند.

مقیمی افزود: همچنین در این جلسه رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نیز به ضرورت حفظ ارزشهای دفاع مقدس اشاره و عنوان کرد که دفاع مقدس از دو بعد اصلی میراثی و گردشگری برای ما بسیار اهمیت دارد که سازمان باید در جهت فعال شدن این ابعاد فعالیت بیشتری داشته باشد.

وی اظهار داشت: همچنین قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در جلسه شورای معاونین اعلام آمادگی کرد که چندین پروژه مشترک در کوتاه مدت در رابطه با گردشگری جنگ تعریف و اجرایی شود.