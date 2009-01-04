میزان انحراف عزاداریهای کرمان کاهش چشمگیر یافت

حجت الاسلام احمد دهقانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: فرهنگ عاشورا یک واژه مقدس است که در واقع نشان دهنده اسلام اصیل و واقعی است و نقش جداکننده بین فرهنگ های مختلف و اسلام را ایفاء می کند.

وی تصریح کرد: پیامبر اسلام(ص) مهمترین منابع فرهنگی و اعتقادی اسلام را قرآن و اهل بیت خود معرفی کرده است و مسلمان حقیقی نیز باید با استفاده از این دو منبع راه زندگی و اعتقادی خود را پیدا کند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان افزود: فرهنگ اهل بیت(ع) از زمان امامت حضرت علی(ع) آغاز شد و تا امامت امام زمان(عج) ادامه خواهد یافت که برهه طولانی را از زمان شامل می شود.

حجت الاسلام دهقانی افزود: در این مدت برخی مخالفت ها نیز از سوی مغرضان وجود داشته است که در طول زمان سعی کرده اند با ایجاد فرقه های مختلف و بدعت گذاری این فرهنگ را از مسیر اصلی خود دور کنند.

وی افزود: یکی از مهمترین وقایعی که در طول تاریخ اسلام روی داده است و در فرهنگ شیعیان تاثیر عمیقی گذاشته است واقعه عاشور است که مبنای بسیاری از اعتقادات شیعیان و مبارزه با ستمگران بوده است.

وی با اشاره به شناخت ظالمان از تاثیر عمیق فرهنگ غنی عاشورا بر اعمال شیعیان گفت: ستمگران در طول تاریخ سعی کرده اند به هر نحوی این فرهنگ را منحرف کنند که با هوشیاری علماء تاکنون آسیب جدی به این فرهنگ وارد نشده است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان خاطرنشان کرد: دشمنان اهل بیت(ع) سعی کرده اند که بیشترین صدمه را به اعتقادات مردم در بحث فرهنگ عاشورا وارد کنند که می توان به اعمالی همچون قمه زدن، اشعار و مطالب ضعیف، انجام برخی تعزیه ها و برخی از علامتها و نشانه در هیئت های مذهبی اشاره کرد که هیچ ربطی به قیام عاشورا ندارند.

وی افزود: این اعمال در طول تاریخ و توسط افراد تند رو، مرتجع و یا دشمنان اسلام به مرور وارد عزاداری ها شده است که خوشبختانه در سالهای اخیر توجه زیادی نسبت به شناسایی این موارد و حذف آنها از عزاداری های انجام شده است.

وی عنوان کرد: اصل فرهنگ عاشورا نهضت و قیام امام حسین(ع) و اهدافی است که امام در این قیام دنبال می کرده است.

وی گفت: اهداف امام حسین(ع) درصحبتهای ایشان در طول زندگی و بخصوص در صحنه کربلا بیانگر اهداف واقعی امام می باشد که اصلاح حکومت اسلامی از بدعتها و انحرافاتی بوده است که در دین اسلام توسط برخی از افراد ایجاد شده بود.

حجت الاسلام دهقانی گفت: امر به معروف و نهی از منکر به صورت عملی در صحنه کربلا انجام شد که مهترین هدف این امر اصلاح حکومت اسلامی و بیداری مردم بود.

وی گفت: امام حسین(ع) به صورت عملی راههای برخورد با بدعت ها را نشان داد و با بدعت ها و انحرافات مبارزه کرد که امروز نیز باید سرمشق همه مردم باشد، ایشان ابتدا آسیب ها و انحرافات را شناسایی کرد و در صدد مبارزه عملی با این انحرافات برآمد.

وی افزود: این آسیب ها بیشتر روحی و روانی هستند که کارشناسان مذهبی قریب به 80 درصد این آسیب ها را شناسایی کرده اند و با تشکیل جلسات توجیهی سعی کرده اند با این انحرافات برخورد کنند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان افزود: بحث انحرافاتی که در طول زمان در این مکتب روی داده است در جلسلات مختلف به مداحان و هیات های مذهبی گوشزد شده است و پیش بینی می شود در ماه محرم سال جاری با برنامه ریزی هایی که انجام شده است کمترین میزان آسیب در مراسم ها نسبت به قبل دیده شود.

وی با اشاره به تشکیل ستاد نظارت بر عزاداری ها در ماه محرم گفت: این ستاد برفعالیت های فرهنگی هیئت های مذهبی نظارت می کند و متشکل از اعضایی از نیروی انتظامی و دستگاههای فرهنگی است.

وی عنوان کرد: لزوم برگزاری مراسم ها در مساجد، تبیین معارف اسلامی و اخلاق اسلامی در عزاداری ها، تشکیل جلسات قرآنی، اقامه نماز اول وقت روز عاشورا و تاسوعا، استفاده از خطباء توانا، ممنوعیت انجام اعمالی همچون قمه زنی و زنجیر زنی با زنجیر های تیغ دار، ممنوعیت حمل شمایل و استفاده از آلات موسیقی به استثناء طبل و سنج، عدم استفاده از ریتم های نامناسب در روضه ها و انتقال پیامهای عاشورا در قالب پوستر و اطلاعیه به عزادارن از جمله برنامه های سال جاری است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: ما جلسات مختلفی در رابطه با هیئات مذهبی مداحان داشتیم و مسئله ای که دشمن هدف قرار داده است مخصوصا در مکتب عاشورایی گوشزد کرده ایم.

دهقانی ضمن بیان اینکه برای کسانی که در هیئات تاثیر گذار هستند منابع قوی معرفی شده است، گفت: استفاده از اشعار در جلسات عزاداری بسیار تاثیر گذار است و مداحان با اشعاری که می خوانند بسیار اثر گذار هستند که به این افراد در سال جاری آموزش های لازم ارائه شده است.

معاونت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: ما آسیب ها را شناسایی کردیم و همزمان مبارزه می کنیم و ان شاءالله در این ماه محرم آسیب آنچنانی نداشته باشیم که تاکنون نیز با گذشت چند روز ار ماه محرم شاهد این امر بوده ایم.