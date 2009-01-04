محمود جوانبخت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب "حکایت آن مرد آسمانی" شامل خاطرات سرلشکر غلامعلی رشید، دکتر محسن رضایی، دکتر محمدباقر قالیباف و دکتر حسین اعلایی و دو فرزند شهید احمد کاظمی است.

وی افزود: بیش از نیمی از این خاطرات مصاحبه حضوری با این افراد است. بخش دیگر خاطرات هم برگرفته از بازنویسی متن فیلم مستندی است که در مورد این شهید بزرگوار ساخته شده است.

نویسنده کتاب "حکایت آن مرد آسمانی" افزود: بخشی از کتاب هم مصاحبه با فرزندان شهید است و در کنار آن از مکتوبات خود شهید ، از جمله سخنرانی و وصیتنامه نیز استفاده شده است.

جوانبخت در رابطه با نحوه انتخاب افراد گفت: تلاش کردیم از تمامی افرادی که در حوزه‌های مفختلف با این شهید در ارتباط بوده‌اند استفاده کنیم. به عنوان مثال سردار غلامعلی رشید از جمله افرادی هستند که آشنایی نظامی خوبی با شهید دارند.

وی خاطرنشان کرد: دوستان دوران جوانی شهید احمد کاظمی و بچه‌های لشگر 8 نجف از جمله کسانی هستند که خاطراتشان در این کتاب نقل شده است.