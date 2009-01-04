مراکز 9 گانه معاینه فنی خودرو تا ظهر تاسوعا باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد: تمامی مراکز مکانیزه معاینه فنی خودرو تا ظهر تاسوعای حسینی باز بوده و پس از آن مجددا روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته از ساعت 7:30 صبح لغایت 24 در خدمت شهروندان تهرانی خواهند بود.

چنانچه شهروندان قبل از مراجعه به مراکز معاینه فنی نکاتی از قبیل کنترل سلامت چراغهای روشنایی، خطر، چراغهای راهنما، عدم شکستگی شیشه، سلامت برف پاک کن ها، سلامت لاستیک (حداقل داشتن 3 میلیمتر عاج)، نداشتن دود آبی مشهود که عمدتا نشانه روغن سوزی است، سلامت کمربند ایمنی و عدم استفاده از بوقهای غیر استاندارد و سلامت نسبی بدنه خودرو، عدم استفاده از لامپهای رنگی غیر استاندارد و نصب هر گونه برچسب خصوصا دودی روی چراغهای خطر عقب و شیشه جلو و خارج کردن ارتفاع خودرو از حد استاندارد که منجر به بر هم خوردن تعادل دینامیکی خودرو می شود را رعایت نمایند در اخذ برچسب معاینه فنی ایشان تسریع خواهد شد.

همچنین توصیه می گردد مالکان خودروهای کاربراتوری پیش از مراجعه به مراکز معاینه فنی، نسبت به تعویض فیلتر هوا و شمع اقدام و با مراجعه به تعمیرگاههای معتبر نسبت سوخت به هوای موتور خود را در دور آرام موتور تنظیم کنند. همچنین مالکان خودروهای انژکتوری با مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش معتبر نسبت به عیب یابی از موتور خودروی خویش اقدام نمایند. در نهایت توصیه می گردد کارآیی ترمزها، کمک فنرها و میزان بودن فرمان خودرو نیز مورد بازبینی قرار گیرد.

این گزارش می افزاید تنها مدرک لازم هنگام مراجعه به مراکزمعاینه فنی کارت و یا سند خودرو بوده و حضور مالک نیز الزامی نمی باشد و خودروهای مدل 86 و 87 نیاز به مراجعه به منظور انجام معاینه فنی نداشته و صرفا خودروهای مدل 85 و قبل از آن می بایست نسبت به معاینه فنی خودروهای خود اقدام کنند.

طی 10 روز گذشته حدود 80 هزار خودرو به مراکز مکانیزه معاینه فنی مراجعه کرده اند که در مقایسه با خودروهایی که نیاز به معاینه دارند بسیار ناچیز است. لذا از تمامی شهروندان تقاضا می شود به طور مستمر به مراکز مکانیزه معاینه فنی خودرو مراجعه و نسبت به معاینه فنی خودروی خود مبادرت ورزند.

روابط عمومی ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در پایان با بیان نقش حدود 23 درصدی معاینه فنی در کاهش آلودگی هوا و صرفه جویی حدود 1000 میلیارد تومانی خسارات ناشی از تصادفات به عنوان بخشی از مزایا و فواید معاینه فنی، ابراز امیدواری کرد.

درحال حاضر که به دستور فرمانده ناجا طرح ویژه برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی درپایتخت آغاز شده تمامی خودروها به مرور موفق به انجام معاینه فنی و دریافت برچسب و کارت مورد نظر شوند تا ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران نیز از این پس بتواند با وقت دهی قبلی و مکاتبه با صاحبان خودرو در طول سال و بدون ازدحام و شلوغی نسبت به ارائه خدمات به شهروندان اقدام کند.