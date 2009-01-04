پاسخنامه امتحانات مدارس استان تهران 3 ساعته منتشر می شود

حمید رضا مشهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هم اکنون سعی شده سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران به سمتی رود که بسیاری از فعالیتها در این سازمان به صورت نرم افزاری انجام شود، در حقیقت با اجرای سیستم نرم افزاری به سمت کاهش هزینه های سازمان با استفاده از سیستمهای نرم افزاری خواهیم رفت.

وی افزود: یکی از برنامه های اجرا شده در این راستا ایجاد ایمیل برای تمام کارشناسیهای سنجش و ارزشیابی مناطق بوده است که دراین طرح مقرر شده کلیه راهنمای تصحیح دروس نهایی و هماهنگ استانی مقطع متوسطه شهرستانهای استان تهران از طریق سایت سازمان، سایت معاونت و ایمیل ارسال شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: بر این اساس با توجه به تجربه امتحانات نهایی خرداد 87 و استقبال همکاران فرهنگی و دانش آموزان، سه ساعت بعد از همه امتحانات هماهنگی استانی و نهایی، دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه می توانند پاسخنامه این امتحانات را بر روی سایت سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران به آدرس WWW.TEO.IR و سایت معاونت آموزش و نوآوری سازمان به آدرس WWW.MSN.IR مشاهده کنند.