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۱۵ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۰۴

سنت وقف باید به سمت تهیه ملزومات آموزشی حرکت کند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: سنت حسنه وقف برای ملزومات آموزشی باید در استان افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محسن ازغندی ظهر امروز در مراسم اهدای یک هزار دستگاه بخاری توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه به مدارس مشهد افزود: این اقدام اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی کار بی دلیلی در جهت افزایش کمکهای مردمی در این خصوص است.

مدیر دفتر مشارکتهای مردمی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی تعداد کلاسهای مدارس و مراکز آموزشی استان را 56 هزار و 440 مورد عنوان کرد و ادامه داد: از این میزان نزدیک به 50 هزار کلاس دارای بخاری مناسب و استاندارد هستند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 5 هزار و 500 بخاری گازی و کاربراتوری استاندارد برای مدارس فاقد این امکانات لازم است.

وی با اشاره به اینکه 48 منطقه آموزش در استان وجود دارد متذکر شد: از این میزان 15 منطقه دارای شبکه گازکشی نیست و از بخاریهای نفتی چکه ای استفاده می کنند.

ازغندی تعداد بخاریهای اهدایی آموزش و پرورش به مدارس در سال جاری را پنج هزار دستگاه اعلام کرد و افزود: برای این منظور بیش از پنج میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

کد مطلب 811941

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