لاریجانی به ترکیه می رود/ برگزاری همایش فلسطین و افق های پیش رو

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر کاظم جلالی در جمع خبرنگاران در خصوص گزارش صبح امروز خود در مورد مسائل غزه که درجلسه غیر علنی مجلس ارائه شد بیان داشت: صبح امروز درمورد تحرکات پارلمانی و اقدامات مجلس گزارشی به نمایندگان ارائه شد که از آن جمله، تشکیل جلسه اتحادیه بین المجالس اسلامی در سطح روسای مجالس کشورهای اسلامی عضو کمیته اجرایی در چهارشنبه هفته آینده در ترکیه است که لاریجانی در این جلسه حضور خواهد یافت.

نماینده مردم شاهرود در خانه ملت با بیان اینکه 9 کشور عضو کمیته اجرایی اتحادیه بین المجالس اسلامی هستند، اظهار داشت: ترکیه، ایران و آذربایجان سه کشور آسیایی عضو، عربستان ، مصر والجزایر سه کشور عربی و چاد ، بنین و مالی سه کشور آفریقایی عضو این کمیته هستند و البته این جلسه قرار است به صورت باز بر گزار شود یعنی روسای مجالس سایر کشورهای عضو اتحادیه المجالس اسلامی نیز برای شرکت در جلسه دعوت خواهند شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه خاطرنشان کرد: راهپیمایی نمایندگان مجلس که درهفته گذشته برگزار شد کلید حرکتهای مردمی درداخل و خارج کشور برای محکومیت جنایات صهیونیستها بود و بعد از آن نمایندگان هم احساس کردند باید در خصوص حمایت همه جانبه از مردم غزه قانونی به تصویب برسد و طرح دو فوریتی الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم فلسطین به تصویب مجلس رسید.

جلالی با اشاره به رایزنی های رئیس مجلس شورای اسلامی با روسای مجالس کشورها و با بیان اینکه هدف از این رایزنی ها استفاده از ظرفیت مجالس کشورهای آسیایی و اسلامی برای فشار به رژیم صهیونیستی است ،خاطرنشان کرد: آقای لاریجانی با روسای مجالس عربستان، الجزایر ،سوریه ، لبنان و ترکیه گفتگو کرد تا از استمرار جنایات صهیونیستها جلوگیری شود.

وی به برگزاری کنفرانس بین المجالس آسیایی در جاکارتا در پایتخت اندونزوی اشاره کرد و گفت: روسای مجالس تروئیکای این اتحادیه شامل سوریه، ایران و اندونزی رایزنی هایی را داشته اند و در وضعیت کنونی نیز ضرورت دارد مصوبات این اتحادیه که البته قبل از جنایات اخیرصهیونیستها بوده اجرا شود و برهمین اساس آقای لاریجانی با آقایان لاکسنو و ابرش روسای مجالس اندونزی و سوریه در آینده ای نزدیک و در دمشق دیدار خواهد داشت.

نماینده مردم شاهرود ادامه داد: همچنین پارلمانی های کشورهای اسلامی نیز در چند روز گذشته در شهر صور لبنان جلسه ای برگزار کردند و آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس در آن شرکت کرد و در آن اجلاس هم قطعنامه مناسبی در خصوص غزه صادر شد.

جلالی نامه نگاری بین گروههای دوستی و پارلمانی ایران و دیگر کشورها را ازجمله اقدامات دیگر مجلس برای رایزنی پارلمانی به منظور کمک به مردم غزه بر شمرد و گفت: علاوه بر این گروه روابط پارلمانی ایران و پارلمان اروپایی هم نامه ای به همتایان خود نوشتن و ضمن تشریح عمق فاجعه غزه از آنان خواستند مواضع شفافی در این زمینه اتخاذ کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خاتمه به برگزاری همایشی با عنوان فلسطین افق های پیش رو در اسفند ماه اشاره کرد و خاطرنشان کرد: از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر خانه جمعیت حمایت از مردم فلسطین این اجلاس را در تهران برگزار می کند و جلسات اولیه آن برای هماهنگی، در حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شده است.