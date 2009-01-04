شهردار بندرعباس استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، منصور آرامی شهردار بندرعباس چند روز پیش استعفای خود را به یکی از اعضای شورای شهر بندرعباس تحویل داده است و استعفای وی در دبیرخانه شهرداری بندرعباس نیز ثبت شده است.

منصور آرامی دو سال پیش نیز یک بار در اعتراض به دخالت های برخی اعضای شورای شهر در اداره امور شهرداری استعفا کرده بود اما علت استعفای وی ادامه تحصیل در مقطع دکترا عنوان شده است.

در دوران مدیریت چهار ساله آرامی بر شهرداری بندرعباس، اقدامات متعددی در حوزه توسعه و عمران شهری صورت گرفت که به اذعان بسیاری از کارشناسان مدیریت شهری، این اقدامات تاکنون در این شهر بی سابقه بوده است.