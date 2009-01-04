به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق امروز در مراسم صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به برنامه دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی گفت: در شرایط خاص امروز کشور و در دوره اجرا وطراحی سیاستهای تحول اقتصادی، انتظار می ‌رود نقش نفت به عنوان زیربنای کلی اقتصاد، کارشناسانه تر مورد توجه قرار گیرد، یعنی این که با توجه به شرایط تازه اقتصاد جهانی نیاز به باز تعریف نقش نفت در سیاستهای اقتصادی داریم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: نفت برای اقتصاد ایران، هم نقطه امید است و هم موجب ناامیدی به این دلیل که اتخاذ سیاست های صحیح، نفت رابه نقطه امیدی برای اقتصاد ایران تبدیل می کند واتخاذ سیاست های نادرست، آن را به نقطه ناامیدی اقتصاد کشور مبدل می سازد.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه دغدغه اصلی اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 وابستگی اقتصاد به نفت و واگذاری تصدیها است، گفت: آزادسازی نقطه فراموش شده سیاستهای اقتصادی است و بخش خصوصی مایل است دراین مورد آگاهی پیدا کند که چه جایگاهی در صنعت نفت دارد. البته باید مشخص شود که چه فضای تضمین شده ای برای امکان فعالیت بخش خصوصی در حوزه نفت وجود دارد و در نهایت این که آیا بخش خصوصی می ‌تواند به راحتی در این حوزه فعالیت کند یا باید از دیوارهای بتنی عبور کند؟

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر صادرات فرآورد‌ه ‌های نفتی با مشکل همراه است، گفت: با توجه به تجربه سال گذشته، صنایع کشور نگران تامین سوخت مورد نیاز خود هستند و پرسش این است که آیا در شرایط زمستان امسال نگرانی به لحاظ سوخت نخواهیم داشت؟

وی با اشاره به روند نگران کننده افت قیمت جهانی گفت: پرسش روز اقتصاد ایران این است که آیا امسال با توجه به افت قیمت نفت، بودجه را با کسری خواهیم بست؟ و دیگر اینکه در شرایط بحرانهای بین‌ المللی شرایط تولید ما چگونه است؟

رئیس اتاق تهران گفت: حل ابهامات و مشکلات بخش خصوصی می ‌تواند نقش جدی در فعالیت این بخش در حوزه نفت داشته باشد چرا که پتانسیل خوبی در بخش نفت در اتاق وجود دارد.